Escándalo por una foto de Margaret Thatcher que Milei tiene en su despacho

Una publicación de la revista Noticias desató un verdadero escándalo. Mientras el país conmemora un nuevo aniversario por el día Día del Veterano y de los Caídos en la guerra de Malvinas, se reveló que el presidente de la Nación Argentina, Javier Milei, tiene una foto de quien ocupaba el cargo de primera ministra británica durante el conflicto bélico: Margaret Thatcher.

Según informó la icónica revista argentina "la imagen se encuentra en una de las mesas de trabajo que tiene en su oficina. De las fotos que suelen circular, sería la que está a la derecha de su escritorio, donde también tiene libros y otros papeles de trabajo". Además, al lado de la figura británica también figura la del expresidente norteamericano también admirado por el líder libertario.

Thatcher no está sola ahí: también hay un souvenir idéntico pero con el rostro de Ronald Reagan, el presidente estadounidense a quien Milei también admira. Este presente le había llamado la atención al canal británico BBC, que cuando entrevistó al mandatario en mayo del año pasado, en ese mismo lugar, contó en la nota sobre el objeto. “Hubo una guerra y a nosotros nos tocó perder. Eso no quiere decir que uno no pueda considerar que quienes estaban en frente eran personas que hacen bien su trabajo. Y no solo admiro a Margaret Thatcher, lo admiro también a Ronald Reagan en Estados Unidos. ¿Y cuál es el problema? Criticar a alguien por su nacionalidad o raza es intelectualmente muy precario. He escuchado muchos discursos de Margaret Thatcher, ella fue brillante. ¿Entonces, cuál es el problema?", afirmó tiempo atrás el presidente argentino cuando lo consultaron sobre su admiración.

La imagen que publicó la revista

Foto: Noticias Argentinas

Por otra parte, el discurso de Javier Milei sobre la soberanía de las Islas Malvinas generó una avalancha de críticas por parte de la oposición. Uno de los primeros en disparar fue el presidente de la Unión Cívica Radical, Martín Lousteau, quien se mostró particularmente molesto al sostener que las declaraciones de presidenciales “atentan contra el reclamo legítimo de Argentina” y constituyen “un insulto a los excombatientes de Malvinas”.

Y agregó: “Gandhi les preguntaba a los ingleses en la India si preferían ser indios, o simplemente exigía que abandonaran su territorio? Me perdí… ¿Ahora les preguntamos a los representantes de la potencia colonial si preferirían ser argentinos? ¿El presidente está a favor de la autodeterminación de los colonos?”, expresó el senador radical, dejando en claro su desacuerdo con la postura del mandatario.

Por su parte, Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica ARI, también se sumó a las críticas, publicando en la red social X (anteriormente conocida como Twitter) que Milei, como “admirador de Margaret Thatcher”, no puede “desconocer” que el argumento de la autodeterminación no puede utilizarse para justificar la violación del principio de integridad territorial de Argentina.