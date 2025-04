Jorge Macri y Silvia Lospennato encabezaron una nueva recorrida del PRO en la Ciudad

Con la participación de Jorge Macri y María Eugenia Vidal, los candidatos para las elecciones legislativas porteñas del 18 de mayo, encabezados por Silvia Lospennato, salieron a conversar con los vecinos durante este sábado.

El jefe de Gobierno porteño y la principal candidata del oficialismo recorrieron la comuna 1. Por su parte, Vidal caminó por la comuna 2. Hernán Lombardi, Darío Nieto y Waldo Wolff estuvieron en la comuna 13; Laura Alonso en la comuna 1, y Rocío Figueroa en la comuna 7.

Los demás postulantes a legisladores del PRO también recorrieron las 15 comunas, junto a funcionarios, dirigentes y militantes. “Desde el comienzo de la campaña, todos los días recorren los barrios y conversan con los vecinos más de 1.000 personas, mientras que los sábados lo hacen más de 1.500”, precisan desde el partido.

“El objetivo fue dialogar con los vecinos para escuchar sus reclamos, preocupaciones, gestionar una solución y reafirmar que el PRO es el único espacio con equipo, experiencia y vocación para seguir transformando la Ciudad”, destacaron.

Vidal también participó de las recorridas. Foto: Instagram.

En las últimas horas, Jorge Macri se metió en la discusión electoral. "Entendamos que un voto no va de cualquier cosa, uno no debería estar dispuesto a hacer cualquier cosa por un voto más o menos", refirió en A24, respecto a los videos que circularon de dos personas vaciando tachos de basura en la calle. En relación a eso, el alcalde porteño aseguró: "Esto fue a propósito, aparentemente gente que sale del ministerio de Trabajo (nacional)". No obstante, desligó a la administración libertaria de tener injerencia en los acontecimientos. "Hay una demanda que ha presentado el ministro de Justicia, Gabino Tapia, y le pedimos a los vecinos que nos avisen. Tenemos que terminar con esta cosa extorsiva y violenta", precisó.

Macri también fue consultado por la atmósfera de campaña electoral que se impuso en CABA de cara a la elección de mayo. A propósito, el funcionario amarillo respondió: "Es un momento para que los que tenemos responsabilidad, bajemos un cambio".

Hernán Lombardi visitó la Comuna 13. Foto: Instagram.

Para el jefe de Gobierno, "la Ciudad no está para la motosierra" y se diferenció de las expresiones de La Libertad Avanza. Además, sobre la campaña libertaria, agregó: "No me ofende, es política, pero me parece que un gobernante en la Ciudad de Buenos Aires debería tener otra sutileza".