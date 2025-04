Jorge Macri aseguró que “la Ciudad no está para la motosierra” y afirmó que "el porteño no le cree" a Santoro

En el marco de la cruda disputa entre el PRO y La Libertad Avanza en territorio porteño, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, habló en una entrevista dando detalles sobre cómo se desarrolla la campaña electoral.

"Entendamos que un voto no va de cualquier cosa, uno no debería estar dispuesto a hacer cualquier cosa por un voto más o menos", refirió Jorge Macri, en A24, respecto a los videos que circularon de dos personas vaciando tachos de basura en la calle. En relación a eso, el alcalde porteño aseguró: "Esto fue a propósito, aparentemente gente que sale del ministerio de Trabajo (nacional)". No obstante, Jorge Macri desligó a la administración libertaria de tener injerencia en los acontecimientos

Además, el titular del PRO en la Ciudad, ratificó la investigación motorizada por el representante de la cartera de Justicia: "Hay una demanda que ha presentado el ministro de Justicia, Gabino Tapia, y le pedimos a los vecinos que nos avisen. Tenemos que terminar con esta cosa extorsiva y violenta"

Jorge Macri también fue consultado por la atmósfera de campaña electoral que se impuso en CABA de cara a la elección de mayo. A propósito, el funcionario amarillo respondió: "Es un momento para que los que tenemos responsabilidad, bajemos un cambio".

Asimismo, habló de las provocaciones de parte de La Libertad Avanza con razón de la candidatura del Vocero Presidencial, Manuel Adorni, como candidato que encabeza la lista del espacio violeta en la Ciudad. Al respecto, expresó que "la Ciudad no está para la motosierra". Además, sobre la campaña libertaria, agregó: "No me ofende, es política, pero me parece que un gobernante en la Ciudad de Buenos Aires debería tener otra sutileza".

El exintendente de Vicente López también manifestó que busca ser el "límite al kirchnerismo como lo hemos sido en las últimas 9 elecciones en la Ciudad de Buenos Aires", y añadió: "De hecho, la última elección, mi competencia fue con Santoro, le puse yo un límite al kirchnerismo en la Ciudad". No obstante, disparó: "Por suerte el porteño no le ha creído" respecto a la pertenencia de Santoro al kirchnerismo.

"Tenemos muchas coincidencias con LLA y varias diferencias, pero hemos tenido una actitud muy constructiva a nivel nacional. Hacia adelante tenemos que encontrar un tono distinto de vínculo aunque compitamos", respondió Jorge Macri al ser consultado entre el vínculo de ambas plataformas de cara a la convivencia en un año marcado por la agenda electoral.