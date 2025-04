Insfrán convocó al Congreso del PJ y busca desescalar la tensión entre Cristina y Kicillof

El Congreso del PJ se volverá a reunir el próximo viernes en el estadio de Ferro, en Caballito. Así lo dispuso el gobernador de Formosa y presidente del órgano del partido peronista, Gildo Insfrán.

El encuentro, que se atrasó por las elecciones de Clorinda donde Insfrán logró un triunfo contundente con su candidato, marcará un punto de inflexión en la unidad del PJ, en medio de la interna entre Axel Kicillof y Cristina Kirchner.

Si bien la convocatoria no tiene un punto formal que refiera al conflicto bonaerense, los referentes del PJ, consultados por MDZ, instan “a dejar atrás las diferencias, debatir todo en unidad y marcar que el único enemigo acá es Milei”.

En el texto, al que accedió este medio, se aclara que se discutirá sobre “la comisión de poderes, la aprobación estados contables ejercicio 2024; la intervención de los distritos Jujuy, Salta y Misiones; y un informe normalización del PJ distrito Corrientes”.

Desde el entorno de la expresidenta no confirman su presencia ni tampoco la de Máximo Kirchner (titular del PJ bonaerense), mientras que Kicillof no cuenta con un rol dentro del Congreso del PJ, luego de haber propuesto fallidamente al gobernador de La Rioja, Raúl Quintela, en una clara señal de desafiar el poder de la titular del Instituto Patria.

Se espera la participación de gobernadores, legisladores y sindicalistas, en una imagen que pueda recobrar el optimismo en meses de desaires y desconfianza, principalmente acentuado tras el anuncio de Kicillof de desdoblar las elecciones provinciales y el sorpresivo “anuncio” de que la titular del PJ se presentará como candidata a legisladora bonaerense.

En las últimas horas, se metió en la interna el expresidente Alberto Fernández, quien afirmó que la relación con Cristina Kirchner, "se rompió" cuando su Gobierno firmó un acuerdo con el FMI en enero de 2022 y reveló que "todos" le dicen que al gobernador bonaerense Axel Kicillof, le "están haciendo lo mismo" que le hicieron a él cuando era mandatario.

En Radio Splendid, consideró como "un suicidio" político "pegarle a Kicillof" y sostuvo: "Los que somos peronistas y creemos en la idea de que la Argentina necesita un sistema progresista, tenemos el deber objetivo de cuidarlo".

"Hay que entender que no somos mayoría, el antiperonismo es la mayoría del país. Tenemos que estar lo más unidos posibles y escuchar a una sociedad que nos dijo 'ustedes no sigan más' y todos tenemos una cuota de responsabilidad, no es toda mía", recalcó.