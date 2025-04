Cárceles en el agua y ley antimotochorros: las propuestas de Caruso Lombardi en CABA

Ricardo Caruso Lombardi, entrenador de fútbol y candidato a legislador porteño por el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), busca impulsar su campaña en la Ciudad de Buenos Aires con dos propuestas vinculadas a la seguridad: construir una cárcel en el agua y prohibir que viajen dos personas en moto para prevenir el delito de los motochorros.

"Es algo que hablamos en el MID y que están averiguando con arquitectos y gente que se dedica al armado de cárceles. Queremos hacer una prisión en el agua. Es una cárcel para 2.000 personas en la Costanera, en el Río de la Plata", fue la primera propuesta que planteó Caruso Lombardi en diálogo con ATP Radio.

Si bien el candidato a diputado porteño reconoció que "hay gente que lo va a tomar para la risa", aseguró que "en Alemania, Brasil y Colombia existen las cárceles que están en el agua y no son flotantes". "La base está hecha de cemento y como tiene que ser. Es una buena salida para la Capital Federal. Acá no hay lugar. No hay que reírse de eso y hay que buscar el lugar", enfatizó.

Respecto a las ventajas que ofrecería el proyecto, Caruso Lombardi argumentó: "Estás a 500 metros de la playa, no jodes a nadie y hacés un camino para que la gente pueda ir a visitar a sus familiares. De esa forma se construye un penal de máxima de seguridad. Los presos van a hacer su vida ahí adentro, no molestan a nadie. Es un lugar que no se usa para nada y armarlo ahí sería perfecto".

El flamante candidato defendió su iniciativa y sostuvo que "la gente no quiere tener una cárcel alrededor de su casa, como ocurre en Villa Devoto, pero tampoco se puede tener a los presos en una comisaría con capacidad para 10 y hay 50, porque después se te escapan 20".

Además, el entrenador propuso una singular medida para acabar con el delito de los motochorros: que se prohíba circular más de una persona en moto: "No puedo creer que los motochorros hagan los desastres que hacen y no los paran", aquejó.

"Para mí no pueden ir mas dos en una moto. No me vengas con chaleco, con número. Si ves a dos en moto que deje la moto, que se vaya y en 30 días la venís a buscar", planteó Caruso Lombardi, y subrayó: "La mayoría de esas son robadas. Si sabes que si van dos, uno se baja y te roba. Y si te dicen tengo novia no puedo ir solo, bueno comprale una moto a tu pareja".

En línea con su discurso focalizado en la seguridad, el aspirante del MID reclamó que "la Justicia tiene que defender al ciudadano y modificar el Código Penal" y ejemplificó: "Un tipo que mata y viste que es el asesino en las imágenes de las cámaras de seguridad, bueno se le da perpetua. Y si robó 20 años. Pongamos las penas directas y listo".

A su vez, demandó "bajar la edad de imputabilidad de los menores", aunque dijo que la edad a definir "es algo conversable". También señaló que "los institutos de menores tienen que hacer su tarea y no que se escapen los pibes" y manifestó: "A delito grave, pena de adulto". "No podés permitir a todos que digan que mató porque se le escapó el tiro. De esa manera, le damos pie a que todos digan que se les escapó el tiro. Entonces te dan tres años y por buena conducta salís antes", enfatizó Caruso Lombardi.

Por otro lado, el panelista deportivo también prometió que si es electo apoyará los proyectos de fuerzas opositoras si "benefician a los ciudadanos". "Eso ya lo plantee. No hay penalcito ni penalazo, hay penal o no penal. No me importa quien trae algo, si es bueno para la gente yo lo voy a aceptar. No me interesa vivir del Estado y subsistir a toda costa. Como no estoy en cosas raras es imposible que puedan darme vuelta el pensamiento", sentenció.

En ese sentido, bromeó con que "si lo vota toda la gente que lo saluda en la calle, le dice a los demás que no se presenten" y palpitó: "Creo que tengo una muy buena imagen con la gente. Ojalá que se dé. El MID tiene dos legisladores y si puedo entrar yo sería espectacular. Pienso cosas lógicas que sirvan para la gente".

"Yo trataré de hacer las cosas de la mejor manera posible. Tengo buena aceptación entre la gente. No puedo caminar las personas se me vienen. Es lindo eso porque me da seguridad. La gente te quiere y no le puedo fallar. Yo tengo la obligación de ayudarlos. Si no me quedaría en mi casa. Hay que comprometerse y a mí me gusta la idea", concluyó el candidato.