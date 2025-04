El Senado bonaerense aprobó la suspensión de las PASO y Kicillof avanza en su estrategia electoral

Luego de que Cristina Fernández de Kirchner anunciara, no sin objeciones, el acompañamiento al proyecto del Gobernador, Axel Kicillof, para el desdoblamiento electoral en la provincia de Buenos Aires, el Senado bonaerense aprobó el proyecto de suspensión de las PASO.

La Cámara Alta sesionó esta tarde para dar el primer visto bueno al proyecto enviado por el gobernador Kicillof, con el fin de no realizar las primarias este año. Fue el único punto a debatir, al tratarse de una sesión especial. De esta manera, el proyecto giró a Diputados

En caso que la Cámara Baja ratifique la aprobación del Senado, este año solamente habrá dos elecciones en provincia de Buenos Aires: el 7 de septiembre tendrán lugar los comicios para cargos provinciales y el 26 de octubre los nacionales.



La suspensión de las PASO tuvo su media sanción casi por unanimidad. El proyecto fue aprobado por todo el bloque de Unión por la Patria, a excepción de Federico Fagioli, quien se referencia en Juan Grabois y quien se abstuvo, y recibió el acompañamiento de los bloques del PRO, del radicalismo y de las dos vertientes libertarias.

Desarrollo de la sesión

Al momento de las exposiciones, el presidente del bloque libertario “dialoguista”, Sergio Vargas, dijo: “Hemos trabajado todos los bloques para flexibilizar posiciones y tratar este proyecto para suspender las PASO". En esa línea, agregó: "Hemos evaluado que durante el período 2023, las PASO están perdiendo la idea originaria que eran las internas dentro de los espacios políticos. Solo el 68% del electorado participó de las PASO en ese año".

Por parte del bloque el PRO, el titular de la bancada, Christian Gribaudo, expresó: "Es importante poner un punto final a las cosas, y este es un punto final al cronograma electoral", y añadió: "Los peores problemas están en el conurbano de la provincia. Y no lo digo para echarle la culpa al ejecutivo, lo digo porque los problemas siempre, me canso de decirlo en todos los discursos, porque hay que ser generoso cuando se gobierna, y hay que armar mesas de trabajo, y hay que convocar, y hay que trabajar con los vecinos, no hay que buscar enemigos".

Finalmente, la titular del bloque cristinista, Teresa García, manifestó: "Llegamos a abril y nos toca resolver la organización de las elecciones de este año. Nosotros somos de los que creemos que uno puede perder una votación, pero lo que nunca debe perder es la discusión política, así que venimos a refrendar los términos en los que planteamos nuestro proyecto, pero anticipo el acompañamiento a la suspensión de las PASO".

A pesar del acompañamiento, García aprovechó para dejar en claro la disidencia del kirchnerismo respecto a la postura del Gobernador bonaerense: "Yo, y muchos compañeros y compañeras, creemos que la mejor opción para los bonaerenses en este contexto de crisis económica y hastío social era una elección concurrente. Una única elección donde se pudiera el esfuerzo económico, el esfuerzo humano, donde se lograra, desde la fuerza política que sea, emitir un discurso que hiciera recuperar la confianza de la sociedad en la política", y añadió: "Nosotros estamos convencidos que este no es momento para experimentar".

Bandera blanca de CFK

HOY, 14 de abril, sigo creyendo, junto a otros compañeros y compañeras, que en las próximas elecciones parlamentarias en la PBA, tanto nacionales como provinciales, LO MEJOR PARA LOS BONAERENSES en general, Y PARA EL PERONISMO en particular; ES VOTAR UNA SOLA VEZ, EL 26 DE… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) April 14, 2025

El impulso final para la sanción de este martes se logró luego del mensaje enviado por la exvicepresidenta en sus redes sociales. Ambos mantuvieron una discusión interna para determinar si lo más beneficioso para el oficialismo bonaerense era desdoblar los comicios o realizar concurrentes, coincidiendo con la elección nacional del 26 de octubre.