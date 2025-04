El campo cruzó a Javier Milei por las retenciones: "Este Gobierno es mentiroso y psiquiátrico"

El productor agropecuario y expresidente de la Federación Agraria Eduardo Buzzi salió con los tapones de punta este martes y tildó al Gobierno de Javier Milei de "mentiroso y psiquiátrico", tras acusar al presidente de "extorsionar a los productores". "Fue una mentira que iban a bajar las retenciones", disparó.

"Este Gobierno es mentiroso y psiquiátrico. Es un Gobierno anti productivista, mentiroso y manipulador", lanzó el exdirigente agrario en diálogo con Radio Splendid, y sentenció: "Lo que están haciendo ahora es una fantochada, lo hacen para tratar de que no le explote la economía antes de las elecciones. No le tengo confianza, ojalá me equivoque y avísenle al campo que tiene que exportar".

Las declaraciones de Buzzi llegaron luego de que Milei les metiera presión a los productores agropecuarios para que liquiden los dólares de las cosechas ante el regreso de los derechos de exportación previsto para junio.

"A las exportaciones tradicionales les hemos bajado transitoriamente las retenciones, es decir que vuelven en junio. Porque dijimos que eran transitorias. Es más, avísenle al campo que si tienen que liquidar, liquiden ahora, porque en junio les vuelven las retenciones, claro", anticipó el mandatario este lunes en una entrevista con radio El Observador.

De esa forma, en dos meses las retenciones subirán hasta 7 puntos porcentuales. Para la soja irán de 26% a 33%; derivados de soja pasará de 24,5% a 31%; en el caso del trigo se elevarán de 9,5% a 12%; la cebada, el sorgo y el maíz treparán de 9,5% a 12%, y el girasol irá de 5,5% a 7% a 5,5%. La baja se había anunciado de forma provisoria en enero de este año.

La advertencia generó malestar entre los productores agropecuarios, que entendieron el mensaje como una amenaza. "Este grupo económico de timberos lo que necesitan es juntar para los primeros días de junio 400 millones de dólares", cuestionó Buzzi, y agregó: "Cedieron de manera vergonzante a todos los condicionamientos del FMI".

En ese sentido, el expresidente de la Federación Agraria manifestó que "al Gobierno de Milei le importa un carajo la producción y los productores" y achacó: "Están haciendo desaparecer a los pocos productores que quedan y la mayoría de los productores están condicionados".

A su vez, el exdirigente del campo apuntó contra la actual cúpula que nuclea a los productores y enfatizó: "Lo veo al presidente de la Sociedad Rural (Nicolás Pino) más como vocero del Presiente que como representante de los productores".