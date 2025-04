¡Durísimo! Milei liquidó a Fantino y lo dejó sin palabras

Javier Milei brindó una extensa entrevista en Neura en la que habló de todo lo que pasa en el país, especialmente la salida del cepo y el futuro del dólar.

Sin pelos en la lengua, el Presidente no tuvo reparos en dejar a Alejandro Fantino muy mal parado durante la nota.

Es que, ante las preguntas retóricas de Milei, “Tronco” (Sergio Figliuolo) fue contestando acertadamente, algo que no le cayó muy bien al conductor del programa.

“Me siento muy mal porque le contestás cosas que yo no le puedo contestar porque no las entiendo. Sos un sorete”, le dijo Fantino a su compañero, quien de inmediato respondió: “¿Querés que me vaya?”.

“No, no te vayas, pero tené respeto por tu compañero de banco”, bromeó Fantino intentando bajar el tono a su reclamo.

Sin embargo, fue Milei el que terminó definiendo la situación de manera inesperada: “No seas socialista”, disparó. Y agregó: “Vos te tenés que elevar, no bajarlo a él”.

Para cerrar, el libertario tiró una frase que dejó a Fantino sin palabras: “No le cortes una pierna porque juega mejor al tenis que vos”.

