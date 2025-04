La medida con la que el Gobierno buscará que los usuarios paguen el boleto del Metrotranvía

El Gobierno provincial anunció este lunes la instalación de "paradores inteligentes" en las estaciones del Metrotranvía, que incluirán molinetes en las intermediaciones, con el objetivo de garantizar un mayor porcentaje de pago del boleto.

Esto se da teniendo en cuenta que en esta modalidad, es más complejo asegurarse por parte del gobierno que los pasajeros abonen el pasaje, ya que si no hay inspectores, no hay un control concreto del mismo porque el conductor de la dupla naturalmente no está al lado de la máquina de pago.

Metrotranvía

Pero además de los molinetes, los "paradores inteligentes" contarán con cámaras de seguridad y tecnología "con el objetivo de mejorar la experiencia de los usuarios y elevar los estándares de seguridad y calidad del servicio".

Mendoza sigue apostando por un transporte público más moderno y eficiente.



Hoy presentamos los paradores inteligentes que estamos construyendo en distintas estaciones del Metrotranvía, con infraestructura adaptada, accesible y pensada para mejorar la experiencia de los usuarios.… pic.twitter.com/XohSRiqJ0z — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) April 14, 2025

El gobernador Alfredo Cornejo, recorrió el futuro Parador Lugones, ubicado en la intersección de Belgrano y Videla Correa, en la Ciudad de Mendoza y presentó junto al ministro de Gobierno, Natalio Mema, los detalles del proyecto que llevará adelante la Sociedad de Transporte de Mendoza (STM).

“Estamos visibilizando toda la obra. En este momento estamos en operaciones en las estaciones Lugones y otra ubicada en Las Heras. La idea es que todos estos paradores tengan mayor seguridad”, marcó Cornejo, y detalló que los trabajos incluyen la instalación de cámaras de videovigilancia, molinetes de acceso y mejoras en la trazabilidad del sistema.

Los nuevos dispositivos permitirán controlar el ingreso de pasajeros y validar los distintos tipos de pasajes, incluidas las gratuidades, que están debidamente certificadas.

Molinetes y garantía de pago

El ministro de Gobierno, Natalio Mema, señaló que "estamos tratando de establecer mayores condiciones de seguridad y también de igualdad, porque lo que notamos en el Metrotranvía es que al estar el conductor aislado de la cabina, aislado del lugar donde están las personas, muchas veces no pagan".

Los molinetes van a cumplir la función de trazabilidad, y eso nos va a dar muchas posibilidades para la seguridad en toda la provincia”, agregó Cornejo.

Alfredo Cornejo y Natalio Mema.

Asimismo, resaltó la importancia de contar con datos precisos sobre la movilidad de los usuarios para mejorar tanto el sistema de transporte como la prevención del delito.

Durante su recorrida, Cornejo señaló que el Metrotranvía es “la obra más emblemática del Gran Mendoza” en materia de transporte público y recordó las obras que conectarán el sistema con el Aeropuerto Internacional El Plumerillo con el sur del Área Metropolitana.

Por su parte, Mema habló sobre la incorporación de estos paradores inteligentes al sistema, que tendrán un valor de U$S 100.000 cada uno.

“Está proyectado intervenir en todas las paradas de Metrotranvía, se va a ir haciendo paulatinamente. Vamos a intervenir 25 paradores, ahora estamos interviniendo los primeros cuatro”, sostuvo Mema, y explicó que el cronograma de este trabajo se extenderá durante este año y el que viene.

Además, prevén un recupero del dinero "en menos de un año de la instalación del mismo, garantizándonos que quienes no pagan hoy el boleto, lo hagan".

Detalles de las obras

Los nuevos paradores inteligentes estarán diseñados con características innovadoras, adaptadas a la infraestructura actual del sistema.

Entre sus principales funcionalidades, se destacan:

Cierre perimetral con visibilidad total, externa e interna.

Materiales resistentes al vandalismo.

Accesos adaptados para personas con movilidad reducida.

Portales automáticos para ascenso y descenso de pasajeros, sincronizados con la llegada de las duplas.

Molinetes bidireccionales con sistemas antisalto.

Además, se incorporarán terminales de validación de carga, que permitirán al usuario acreditar el saldo de su tarjeta SUBE directamente desde el celular, ofreciendo una experiencia más práctica y ágil.

Estos paradores también estarán integrados al sistema de pago abierto del Mendotran, que admite el uso de tarjetas SUBE, tarjetas de débito o crédito, pagos con QR, NFC y billeteras virtuales, facilitando el acceso al servicio para todos los usuarios.

Tecnología al servicio de los usuarios

La modernización del Metrotranvía se complementa con herramientas digitales que permiten planificar mejor los viajes. A través de la aplicación Mendotran Cuándo Subo, disponible para Android y iPhone, los usuarios pueden consultar en tiempo real los horarios y frecuencias del transporte público. La app puede descargarse fácilmente escaneando un código QR en cada parada.