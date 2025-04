Macri en Mendoza: fuertes definiciones sobre el PRO, Casado y De Marchi

El ex presidente Mauricio Macri llegó este viernes a Mendoza con el objetivo de animar a la dirigencia y militancia del PRO en la provincia de cara al año electoral que se avecina. Arribó a la provincia en medio del anuncio del Gobierno nacional sobre la salida del cepo cambiario, medida que celebró, pero además, el titular del PRO a nivel nacional también se refirió al posicionamiento electoral que tendrá el partido amarillo para las legislativas y dejó fuertes definiciones sobre el gobernador Alfredo Cornejo, la vicegobernadora Hebe Casado y el funcionario nacional mendocino Omar De Marchi.

Durante su paso por la provincia, Macri se reunió en un encuentro privado con senadores y diputados provinciales y concejales del PRO y posteriormente encabezó un acto en el Hotel Hilton con un centenar de militantes, con una clara bajada de línea de arenga y llamando a dejar de lado los intereses personas para que el partido sea competitivo electoralmente este año.

“Los vi a todos compenetrados en ayudar a crear una propuesta alternativa para los mendocinos y para los argentinos. El equilibrio lo pone el PRO y lo puso durante todo este año y medio. La mejor manera de apoyar al Gobierno de Milei y lograr que las ideas liberales en las que creemos es votando al PRO y poniendo más diputados de la calidad que han logrado que los hitos sucedan”, expresó el expresidente de cara al proceso electoral que se avecina.

No obstante, no adelantó cuál será la estrategia del PRO mendocino para las legislativas y puso la decisión sobre las posibles alianzas en manos de la conducción encabezada por el presidente del partido local, Gabriel Pradines. “El PRO nacional va a esperar la propuesta del PRO de Mendoza y vamos a respaldar lo que decidan Gabriel Pradines y su conducción”, sentenció.

Del “trato cordial” con Cornejo al ninguneo a Casado

Por otra parte, el líder del PRO habló de su actual relación con el gobernador Alfredo Cornejo y afirmó que “está todo bien”.

“No hablamos como hablábamos cuando yo era presidente y él gobernador, a veces para acordar, a veces para agarrarnos a piñas. Así que las veces que hablo es en forma cordial, pero no tengo un trato habitual”, sostuvo.

También fue consultado por las recientes críticas de la vicegobernadora, Hebe Casado, quien compitió en la interna del partido y resultó derrotada por Pradines, en medio de un escándalo por denuncias cruzadas.

Macri desestimó los comentarios de Casado y disparó: “Lo que dijo la vicegobernadora no lo escuché, pero me parece que no me perdí nada”.

Un mensaje para De Marchi

Otra de las definiciones del ex presidente estuvo relacionada con Omar De Marchi, el histórico referente del PRO mendocino, ex intendente de Luján de Cuyo y actual funcionario del gobierno de Milei.

“Con todas las cosas que he discutido con Omar, quiero reconocerle algo que yo siempre valoré y me apasionó que es formar gente y darle espacio a gente joven, que es una de las razones por las cuales decidí no ser candidato. Y hoy Gabriel Pradines y Estaban Allasino son producto de la formación que generó Omar en Luján de Cuyo, porque creo que son dos dirigentes con enorme futuro”, sostuvo y agregó: “Él ha formado gente joven y capaz esté contento y orgulloso de apoyarlos a que sigan dando pasos adelante”.

Ante la consulta periodística si con estos dichos estaba “jubilando” al histórico dirigente político mendocino, Macri indicó que el actual vicepresidente de Aerolíneas Argentinas “tiene una tarea muy importante que es tratar de controlar a ese pirata de (Pablo) Biró que está adentro de Aerolíneas”, refiriéndose al secretario general del gremio aeronáutico APLA. Respecto al lujanino completó: “igual va a encontrar trabajo, Omar va encontrar donde hacer quilombo, a Omar no lo para nadie”.

Sin más milanesas con Milei

Finalmente, el expresidente también habló del distanciamiento con Milei y utilizó una ironía vinculada a los encuentros que mantuvieron en los que comieron milanesas. “Creo que están ahorrando tanto que se quedaron sin milanesa. Hay que pensar en el lado positivo”, expresó.

“La verdad es que desde fines de agosto no se han reiterado esas visitas. Seguramente tiene que ver con un montón de cosas que hablé con él sobre un proyecto de país. Y todas las cosas que soñamos, me terminaron diciendo que no porque desde el entorno de él le dijeron que no. Yo me quedo con la tranquilidad de que el PRO ha hecho lo que nunca nadie en la historia hizo con un partido que gobierna y no es el propio”, resaltó.

En este sentido, sostuvo que “no es una cuestión de ingratitud, es cuestión de que los argentinos tengan claro qué es lo que hizo cada uno”.