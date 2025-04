Esteban Allasino apuntó contra Hebe Casado y habló de la importancia de Mauricio Macri en Mendoza

Mauricio Macri llega este martes a la provincia de Mendoza en el medio de una fuerte fuga de funcionarios desde el PRO a La Libertad Avanza (LLA). El expresidente visitará a Gabriel Pradines, jefe partidario del PRO en Mendoza, y a Esteban Allasino, intendente de Luján macrista.

Esteban Allasino comentó la llegada de Macri en MDZ Radio FM 105.5 y afirmó que, en términos oficiales, el expresidente "está haciendo la tarea de recorrer distintos puntos del país como presidente del partido". La gira de Macri buscaría darle vitalidad al PRO y contener a los funcionarios afiliados. Todo esto mientras se acerca el 18 de mayo, día en que los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) elegirán a 30 legisladores para un mandato de 4 años.

En este sentido, el intendente de Luján se mostró alejado de la rosca política porteña: "El contexto del resto del país y precisamente de Luján es muy bueno. Somos una gestión que labura y el departamento queda cada día más lindo. A mi me queda muy lejos la Provincia de Buenos Aires. Mi tarea es la de los lujaninos".

De todas maneras, la fuga de funcionarios del PRO a LLA sí que ha alcanzado a Mendoza. Hebe Casado, actual vicegobernadora de la provincia y partidaria del PRO, ha estado acercándose cada vez más al partido libertario, apoyando públicamente al presidente Javier Milei. Esta misma semana, Casado dijo en MDZ Radio FM 105.5 que "Mauricio Macri viene equivocándose hace tiempo en las decisiones que toma".

Hebe Casado, vicegobernadora de Mendoza. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Al respecto, el intendente se mostró firme y dijo que "Hebe Casado es una afiliada al PRO que el año pasado se presentó como candidata a presidenta del partido y perdió. Y es una afiliada más de los 15.000 que tiene el espacio". Sobre su inminente salida del partido, agregó que "tiene la libertad de hacer lo que quiera" ya que "el tema no me compete a mí".

Siguiendo por esta línea, Allasino cree que el PRO sigue convocando un gran apoyo desde la sociedad: "Yo estoy afiliado al PRO y, cuando se hicieron las internas el año pasado, hicimos un proceso de afiliación... y se duplicó la cantidad de afiliados en la provincia. En Mendoza había 8 mil afiliados y hoy contamos con 15 mil. Ese es el dato principal".

Por otro lado, el intendente disparó contra Alfredo Cornejo y cree que "no va a ser candidato en las elecciones de medio término. Tampoco es posible la reelección como gobernador, por lo que no va a ser candidato en el 2027. Por lo tanto, yo no veo a la figura de Cornejo como elemento disruptivo en el escenario electoral".

"Me parece que lo que viene para Mendoza es una discusión de una alternativa política. De los últimos 25 años, 17 gobernó el radicalismo. Ha pasado un tercio del tiempo de gestión: el 34% del tiempo de gestión ya se ha consumido. Algunas tienen un montón de cosas para mostrar, otros no tantas y necesitan ganar tiempo. Particularmente para lo que es Luján, si las elecciones fueran mañana o en un año, para mí es casi lo mismo. Nosotros trabajamos de cara al vecino todos los días", concluyó.