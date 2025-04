Sacaron a la “vecina de CFK” de una lista y propuso una solución insólita

Tras protagonizar una seguidilla de polémicas, la Unión Porteña Libertaria (UPL), liderada por Yamil Santoro, sorprendió con la candidatura de Ximena De Tezanos Pinto, conocida como la vecina de Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, por decisión del Tribunal Electoral de la Ciudad de Buenos Aires, quedó excluida y la -ahora- excandidata respondió de manera insólita.

De cara a las elecciones legislativas del 18 de mayo, el Tribunal Electoral de la Ciudad de Buenos Aires excluyó este martes a la mujer que tomó visibilidad en el marco de las movilizaciones del kirchnerismo en apoyo a CFK por la causa Vialidad en el barrio de Recoleta.

El descargo de la vecina de CFK. Foto: X.

La decisión de suprimirla de la lista de suplentes del partido fue por incumplir la ley de paridad de género, y llegó un día después de que el espacio modificara su logo y retirara a Leandro Santoro, hermano de Yamil, de la cabecera. Con la cabeza en alto, Tezanos Pinto salió a reaccionar en sus redes con ironía. “Ya está, ya encontré solución. Me declaro varón y puedo subir al 9no puesto de la lista de suplentes. ¿Correcto?", escribió en su cuenta de X.

Tras expresar su alegría de conformar la lista liberal, cuestionó: "Unos jueces decidieron, por ellos mismos, excluirme porque, al bajar el Leandro #SantoroBueno, mi nombre quedó tras Melina Verón y según ellos violan la Ley de género". Luego, redobló la apuesta con un sarcástico video con un bigote falso. “Hola, no sé qué tanto tiempo me sentiré cómoda de mi nueva identidad, espero que no deba estar mucho tiempo con esto de ser Jimeno Tezanos Pinto para que la Justicia Electoral acepte mi postulación en la lista de Yamil Santoro”, lanzó a pura burla.

“¿Les asusta?¿Tienen miedo que desde el último puesto de los suplentes pueda empujar tanto una lista que pretenden sacarme?”, preguntó y disparó: “Vamos, somos gente estamos hartos de toda la corrupción política, estamos hartos de la casta, estamos hartos de los entongados”. Por último, dejó claras sus intenciones respecto a la candidatura: “Queremos gobiernos honestos queremos gente que haga cosas bien y este es mi modo de apoyar a Yamil Santoro, por lo menos en las cosas que yo conozco que viene haciendo”.

Polémicas en la UPL

La semana vino turbulenta para la UPL, que el lunes se vio obligada a modificar su logo tras ser acusada de copiar el de Unión por la Patria. Además, retiró a Leandro Santoro, hermano de Yamil, a quien habían postulado en lo que, según argumentaron después, era una jugada para tildar de “ladrón” al contrincante peronista.

En ese marco, tras los ajustes en la lista por la baja de Santoro, el Tribunal detectó que dos mujeres figuraban consecutivas en los suplentes, lo que violaría la alternancia por género exigida por el Código Electoral. Por eso, Tezanos Pinto, en el décimo puesto, quedó fuera. La medida encendió la furia de Yamil Santoro, quien acusó a la Justicia de "proscribir" a su candidata. "Una ley que busca equidad termina excluyendo a una mujer. Es absurdo", declaró y anunció, a través de la UPL, que recurrirá la decisión.