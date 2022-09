La vecina de Cristina es fan de Javier Milei y reveló contacto con violentos

La vecina de Cristina Fernández de Kirchner, Ximena de Tezanos Pinto, confirmó que recibió en su domicilio a miembros de grupos anti kirchneristas que se expresan violentamente en redes sociales, y que además aloja en su departamento a la abogada que defiende a uno de ellos en una causa por amenazas. Lo hizo a la salida del Teatro Broadway donde presenció una conferencia de Javier Milei.

Gastón Guerra, integrante de Nación de Despojados, estuvo en el departamento de Tezanos Pinto: "A casa vinieron dos personas un domingo, una que se llama Gastón Guerra, lo había conocido dos días antes, vino un domingo y lo conocí el viernes. Porque su abogada vive en casa. Eso es cierto", afirmó la vecina de Cristina Fernández de Kirchner.

Y agregó que también conoció a "otro chico de Revolución Federal, que es un grupo de whatsapp, donde también conozco señoras, un grupo que hace cacerolazos en la calle y esas cosas". Ambos son defendidos por "la abogada Gladis Segui", que vive en el departamento de Tezanos Pinto, porque "tuvo un problema habitacional y le alquilé una habitación".

Así lo ratificó esta noche la mujer que habita el piso de arriba de la vicepresidenta luego de una conferencia brindada por Javier Milei en el Teatro Broadway, donde la encontró Télam. "Uno nunca sabe a quién le da la mano, no es mi responsabilidad lo que ellos hagan. En mi casa no se planificó ningún atentado contra Cristina y tampoco creo que estos chicos hayan planificado ningún atentado", marcó.

También señaló su fanatismo por el economista Javier Milei, a quien "he visto en plaza San Martín y en parque Lezama. Me parece un excelente orador, me encanta cómo le habla a la gente. Acá habló un poco más complejo, me perdí más de la mitad", admitió. En ese marco, Tezanos Pinto indicó que forma parte de Republicanos Unidos, el partido político encabezado por Ricardo López Murphy, y aseguró que "desde ese partido podemos construir un montón", aunque "todavía no es claro qué se hace para qué lado".

Sin embargo, confesó que está "haciendo política desde la calle" y no se ve "en un cargo público". Gastón Guerra fue detenido por formar parte de un grupo de manifestantes que golpearon el vidrio de la camioneta negra del ministro de Economía, Sergio Massa, mientras ingresaba a la Casa de Gobierno para jurar en ese cargo y también amenazar al cronista de C5N Lautaro Maislin, presente en el lugar, que los identificó como "la misma gente que estaba escrachando el día anterior Juan Grabois".

Tezanos Pinto también confirmó la presencia de Gastón Guerra en la exposición de Milei anoche.

"Revolución Federal", el grupo que realizó escraches arrojando antorchas frente a la Casa Rosada y buscó esta semana despegarse de Facundo Sabaj Montiel y Brenda Uliarte -detenidos por el intento de homicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner- profesa un "antikirchnerismo" radicalizado que se organiza por chat y se expresa en las redes sociales como una oposición al Gobierno de acción directa. En tanto, Tezanos Pinto había colocado una bandera en su balcón durante las manifestaciones en apoyo a la vicepresidenta que decía "Justicia Independiente para una República Democrática"