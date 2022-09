Un ministro kirchnerista defendió a Sergio Massa: "No hay un ajuste"

Este lunes, Jorge Ferraresi, ministro de Vivienda nacional, realizó declaraciones en las que defendió la gestión de su par en Economía, Sergio Massa. Entre sus dicho, manifestó que “no hay un ajuste", en referencia a las medidas aplicadas por el titular de la cartera de Hacienda .

Asimismo, Ferraresi hizo referencia a la versión de su posible renuncia, cuando se decidió la asunción de Sergio Massa a la cartera económica para tomar medidas de fondo en ese área.

"Los días previos a que llegue Sergio, la confianza de todos los que manejan variables económicas estaba muy alterada, la sociedad muy preocupada y nosotros como Gobierno también. Sergio hizo lo que había que hacer, centralizó todas las decisiones con respecto a las variables económicas, antes estaban dispersas en 4 ministerios", manifestó, en declaraciones a Radio Con Vos.

"Se habla de que Sergio ajustó y en realidad no fue así: Sergio no ajustó, no hubo un ajuste del Gobierno", afirmó Ferraresi.

Por su parte, negó haber presentado su dimisión cuando Sergio Massa arribó al Gabinete: "No es cierto que fui con mi renuncia. Hice un estudio de qué era lo que yo necesitaba, cómo estaban los programas nuestros, qué era lo que yo podía transferir y atrasar 2 meses y nos pusimos de acuerdo en 15 minutos. En los malos momentos, el barco no lo abandona nadie, no es una cuestión de que uno se salva solo y el resto no importa", dijo Ferraresi.

En referencia a la posibilidad de que Cristina Fernández de Kirchner sea candidata en 2023: “Ella va a ser lo que tenga que hacer”, afirmó. Y agregó: "La movilización que se generó el otro día de solidaridad y reagrupamiento del kirchnerismo fue impresionante. Antes se quejaban de las cadenas nacionales de Cristina y ahora cada vez que habla Cristina, es como una cadena nacional".

Y concluyó: "Primero tenemos que enmendar las cosas del gobierno y venimos en ese camino, un proceso de la economía real donde tenemos que mejorar la relación del ingreso de los trabajadores y por lo tanto el valor de la mesa de los argentinos y en ese camino todos entendemos que tenemos que tener los mejores candidatos para afrontar la elección del 2023. Sin ninguna duda, Cristina tiene una centralidad y una visibilidad como hacía rato no se veía en la Argentina".