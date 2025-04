Cristina disparó contra Trump, el FMI y se burló del "milagro económico" de Milei

El ida y vuelta en la red social X entre la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el presidente Javier Milei se convirtió en una habitualidad. Sin embargo, la actual presidenta del Partido Justicialista decidió ir a fondo y también disparó munición gruesa contra la administración de Donald Trump y el Fondo Monetario Internacional.

"La hipocresía de la administración Trump es irrisoria. Por un lado, denuncian públicamente que a Marine Le Pen se le prohibió presentarse a las elecciones francesas por cargos de corrupción. Pero, al mismo tiempo, como un favor a su colega ultraderechista, el presidente argentino Milei, le prohíben la entrada a Estados Unidos a Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta y líder del Partido Justicialista, por cargos de corrupción, un primer paso en la caza de brujas que Milei está decidido a continuar contra su predecesor", lanzó Cristina Kirchner desde su cuenta personal.

Es tan evidente lo que pasa en Argentina que se ve desde lejos.



Traducción de la publicación de @yanisvaroufakis.



Nuevamente, la exmandataria utilizó las denuncias que recayeron en el último tiempo sobre la figura de Milei para sostener que el líder libertario "está desesperado por distraer para eclipsar su posible impeachment".

"Así que consigue que sus compinches en Washington hagan el trabajo sucio, atacando a Kirchner. Además del escándalo de las criptomonedas por el que Milei se enfrenta a un impeachment, el presidente argentino está decidido a que la opinión pública nacional e internacional no profundice en la catástrofe económica y social que ha impuesto a Argentina. A medida que se profundiza el prevenible vasallaje del país al Fondo Monetario Internacional, se publican historias inverosímiles en toda la prensa internacional sobre el... milagro económico de Milei. ¿Qué milagro?", expresó la titular del PJ.

Y Agregó: "El peso se ha revaluado y la inflación ha bajado un poco. Lo que estas historias no añaden es que, naturalmente, si se bombardea un país y se lleva a la mayoría de su población a la pobreza extrema, sí, los precios dejarán de subir tan rápido (ya que la mayoría ya no compra mucho) y, sí, a medida que las importaciones se desploman, la moneda podría apreciarse un poco. Atrapado en este dilema, Milei es lo suficientemente inteligente como para saber que no pasará mucho tiempo antes de que una ola política se eleve y ahogue su presidencia".