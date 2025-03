Hebe Casado: "Estoy evaluando afiliarme a La Libertad Avanza"

La Fiesta Nacional de la Vendimia suele ser un espacio en el que se mezclan los festejos y la política, más en un año electoral. En este contexto, la vicegobernadora Hebe Casado no dudó en hablar de la gestión provincial y el Gobierno nacional.

La vicemandataria resaltó los buenos resultados de Alfredo Cornejo en la provincia y celebró 8 años de superávit sostenido en Mendoza. Por otro lado, aseguró que Javier Milei necesita el respaldo del pueblo para continuar con las reformas alcanzadas hasta el momento a nivel nacional.

En los últimos días -cuando se esperaba la llegada de Javier Milei a Mendoza-, Alfredo Cornejo habló sobre la posibilidad de una alianza de Cambia Mendoza con La Libertad Avanza.

Hebe Casado analiza afiliarse a LLA.

Por su parte, Hebe Casado no esconde su cercanía con el proyecto nacional y los dirigentes de La Libertad Avanza. La dirigente del PRO no titubeó ante la consulta sobre la posibilidad de unirse a las fuerzas del cielo. "La verdad lo estamos evaluando, no es algo que me cambie la vida, pero es una opción", cerró.

Sin la presindencia del PRO

El año pasado, Hebe Casado destrabó la intervención del PRO de Mendoza y apuró el llamado a elecciones. Durante el verano buscó consiguió la unción de Mauricio Macri y Patricia Bullrich, sin embargo, Gabriel Pradines ganó los comicios y se quedó con la presidencia del PRO mendocino.