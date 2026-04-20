Escándalo de los préstamos: Sandra Pettovello nombró nuevo jefe de Gabinete tras echar a Massaccesi

El Gobierno formalizó el nombramiento de Mauro Esteban Brandi como nuevo jefe de Gabinete del Ministerio de Capital Humano, tras la salida de Leandro Massaccesi

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, nombró como su nuevo jefe de Gabinete a Mauro Esteban Brandi, quien reemplazará a Leandro Massaccesi a quien la funcionaria le pidió la renuncia a principios de abril debido a que su nombre figuraba en una nómina de préstamos hipotecarios otorgados por el Banco Nación.

Así se informó en un escrito publicado este lunes en el Boletín Oficial en el que se indicó: "Desígnase a partir del 17 de abril de 2026 en el cargo de Titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Capital Humano al abogado Mauro Esteban Brandi".

El pasado 3 de abril, Sandra Pettovello le solicitó la renuncia indeclinable a Leandro Massaccesi en una decisión que se precipitó tras conocerse la participación del funcionario en una controvertida nómina de préstamos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a diversas figuras de la administración pública y el Poder Legislativo.