Lijo-Mansilla: el kirchnerismo junta firmas y apunta a una sesión la próxima semana

El bloque de senadores de Unión por la Patria define en estas horas votos claves para “voltear” los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para asumir de manera formal en la Corte Suprema de Justicia.

Si bien el propio peronismo está dividido en la Cámara Alta con respecto a la candidatura de Lijo, un sector mayoritario del interbloque presiona a bloques dialoguistas para votar en el recinto las postulaciones el próximo viernes o el lunes 17 de marzo.

El kirchnerismo pretende reunir este lunes las firmas necesarias para lograr el dictamen de García Mansilla, ya que no había podido superar la instancia de comisiones. Vale aclarar que, si bien el catedrático ya juró en el máximo tribunal, su vigencia es hasta finales de noviembre, debido a su nombramiento por decreto. Si se aprueba su pliego en el Senado, podrá ser miembro de la Corte hasta jubilarse.

Actualmente hay 2 despachos en contra de su candidatura. El primero es el que promueve el bloque K, que cuenta con 7 firmas gracias a la rúbrica de Lucía Corpacci, Sergio Uñac, Claudia Ledesma Abdala, José Mayans, Anabel Fernández Sagasti, Alicia Kirchner y Juliana Di Tullio. Sin embargo, la firma del presidente del interbloque fue cuestionada e inhabilitada al no haber asistido a la audiencia pública que se trataron los pliegos.

El segundo dictamen de rechazo es impulsado por Martín Lousteau (UCR) y Guadalupe Tagliaferri (PRO), quien preside la comisión de Acuerdos.

Si logran el aval que faltaba para oponerse a su nominación, el peronismo buscará el lunes el pedido de convocatoria a una sesión especial durante esa misma semana. El planteo será dirigido a la titular de la Cámara Alta, Victoria Villarruel.

El principal objetivo será lograr el quorum. La intención del kirchnerismo es abroquelar a sus 34 senadores. Sin embargo, en el interbloque reconocen diferencias internas que evidenciarán una nueva ruptura en el recinto. Ante ese contexto, el Instituto Patria buscará unificar criterios con un sector mayoritario del interbloque y anhela alcanzar el número con otros espacios opositores.

En el peronismo se ilusionan jugar en tándem con los radicales Pablo Blanco, Martín Lousteau y Carolina Losada, los amarillos Luis Juez, Carmen Álvarez Rivero y Alfredo De Angeli, el formoseño Francisco Paoltroni, y la cordobesa Alejandra Vigo, todos ellos que ya manifestaron su oposición al pliego de Lijo, al menos. “Si cumplen ellos con lo que pusieron en redes deberían caerse los pliegos”, se entusiasmó una fuente del bloque, en diálogo con MDZ.

Para evitar esa cohesión opositora, en el Gobierno aceleraron los llamados a gobernadores, incluidos del PJ, y otros aliados para evitar que prospere el quorum, o lograr que se alcancen los dos tercios para ratificar las postulaciones. Si la oposición consigue más de 25 votos en rechazo, se caerán los pliegos.

El Gobierno aclaró que la votación del Senado no cambiará la designación de García Mansilla

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró que un eventual rechazo del Senado al pliego de Manuel García Mansilla no impedirá que sea miembro del máximo tribunal hasta el 30 de noviembre.

“Si se les rechaza el acuerdo, los ministros siguen en su cargo hasta el 30 de noviembre porque son designaciones hechas constitucionalmente”, dijo, en conversaciones con la AM 750.

“Es una designación que hizo el Poder Ejecutivo de acuerdo a la Constitución Nacional y, si el Senado finalmente no termina de darle acuerdo, en el caso de que lo rechace, el magistrado sigue hasta el 30 de noviembre y su función es absolutamente legítima hasta ese día”, remarcó.

“Un juicio político por ese motivo no tiene lógica, se hace por otros motivos, no por un tema de procedimiento de designación a un juez, al que le ha tomado juramento la propia Corte. Obviamente estamos en año electoral... Nosotros sabemos que obramos conformes a la Constitución Nacional”, planteó.

A su vez, Francos destacó la “independencia” de García Mansilla de votar en contra al pedido de licencia de Lijo para asumir en la Corte: “A mí me parece destacable. No me sorprendió ni me tiene que sorprender. El juez, una vez que asume, expresa su posición de acuerdo a la Constitución y desde el punto de vista jurídico, no me tiene que sorprender ni dejarme de sorprender, es un magistrado que demuestra total independencia”.