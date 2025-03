El futuro de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla queda en manos de un Senado agrietado

Rechazado su pedido de licencia, Ariel Lijo se rehusó a dejar su cargo como juez en la Justicia Federal y ahora su futuro, junto al de Manuel García Mansilla, está ligado al Senado. Desde los más críticos del kirchnerismo hasta los más dialoguistas del macrismo parecen tener las mismas dudas sobre esta decisión oficialista, y aunque cada espacio teje su propia brecha, la negativa podría ser contundente y comienzan las negociaciones.

"Conforme al decreto del PEN 137/2025 del pasado 25 de febrero, y encontrándose cumplidas todas las formalidades correspondientes, se decidió tomarle juramento como ministro de la CSJN al Dr. Manuel José García Mansilla", así sentenció el primer aval que recibió este magistrado para iniciar sus funciones en el tribunal.

No obstante, junto a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, luego rechazó el pedido de licencia de Lijo para comenzar a ejercer. Ricardo Lorenzetti fue el único a favor de tomarle juramento y de los principales impulsores para que ocupe el cargo. Ambos jueces deberán afrontar una posible sesión en el Senado la próxima semana, donde se debatirán sus futuros.

Unión por la Patria

El interbloque de senadores nacionales de Unión por la Patria había lanzado un comunicado previo a la aprobación de los decretos de designación, rechazando esta medida al "tratarse de una maniobra que viola de manera tajante lo dispuesto por la Constitución Nacional y la normativa vigente".

Los legisladores de este bando buscarán firmar el dictamen de García Mansilla en disidencia, a fin de que quede habilitado para llevarlo al recinto. También pretenden elevar un pedido de sesión especial para la próxima semana. El rechazo será contundente dentro de este bando hacia ambos jueces.

Sin embargo, la mirada está puesta en lo que pase con los legisladores que responden a sus gobernadores, ante las especulaciones de que más de uno está de acuerdo con la nominación de Lijo. Se rumorea, por ejemplo, que Claudia Ledesma Abdala y Sergio Uñac se podrían abrir al diálogo con el oficialismo para apoyar los pliegos.

La postura del PRO

Son varios los presidentes que han hecho uso de esta facultad para nombrar magistrados. Desde Raúl Alfonsín y Carlos Saúl Menem, hasta Mauricio Macri (para mencionar algunos ejemplos recientes). Sin embargo, las esferas del expresidente macrista insisten en que, aunque él mismo designó por decreto a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz en su momento, la medida después se revirtió y tuvo el posterior aval del Senado.

Alfredo De Angeli, titular del bloque del PRO en la Cámara Alta, fue el elegido para hablar ante la prensa la semana pasada tras su primera reunión de la mesa chica del partido. "Creo que los pliegos de los dos candidatos ya están en el Senado, no veo por qué el presidente lo manda como decreto. Sin dudas, este año se van a tratar. La mayoría de los integrantes del PRO vamos a ir en contra del juez Lijo, eso lo tenemos claro", disparó y puso especial hincapié en el letrado que genera más polémica.

No se refirió a la totalidad, sino a una mayoría. Macri y sus allegados han expresado su descontento con la medida de Milei, pero hay quienes están a favor del magistrado Lijo, como por ejemplo el intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro. También se sospecha del diputado Diego Santilli, (muy) cercano al oficialismo, y del gobernador de Chubut, Ignacio Torres.

El macrismo no acompañará a Milei con los pliegos para Lijo y García Mansilla.

Pero la definición estará en el Senado: de los siete miembros que el espacio tiene allí, seis confirmaron no estar dispuestos a acompañar la candidatura del magistrado, y las dudas descansan en una legisladora. Entre tanto, la aliada del Partido por la Justicia Social, Beatriz Ávila, fue una de las que firmó el dictamen del juez y posiblemente vaya en línea con los deseos del Gobierno.

Por fuera del Senado, hay quienes a priori se posicionarían en contra de los decretos, pero tampoco se han pronunciado al respecto. El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri; la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal; y mismo el jefe del bloque de diputados, Cristian Ritondo, quien ha tenido algunas rispideces con el líder del espacio y sus estrategias de comunicación tiempo atrás.

De todos modos, las dudas no se sembrarían sobre los fieles a Mauricio Macri, o los larretistas como la senadora Guadalupe Tagliaferri, sino entre aquellos que siguen y trabajan con Patricia Bullrich, actual ministra de Seguridad.

¿Y la UCR?

Es sabido que la UCR está afrontando una grieta que parece irreconciliable y este es uno de los temas que potencian sus diferencias. Por ejemplo, dentro de Diputados, el bloque de Democracia para Siempre, junto al GEN, denunciaron a Milei por un "ejercicio abuso de las facultades presidenciales" y mencionaron que su decisión es inconstitucional.

El comunicado fue encabezado por el ex juez federal y miembro del bloque, Fernando Carbajal, quien le había pedido al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, que no tome juramento de ninguno hasta tanto sus pliegos sean aprobados por el Senado nacional. Además del formoseño, lleva la firma de Pablo Juliano, Margarita Stolbizer, Ricardo López Murphy, Jorge Rizzoti, Manuel Aguirre y Marcela Coli.

Se diferencian de esta postura los llamados "radicales con peluca", el otro bloque de Diputados. Son allegados al Gobierno, tienen reuniones, almuerzos y suelen acompañar al oficialismo en el Congreso. De hecho, en medio de esta controversia, Luis Picat, Mariano Campero, Martín Arjol, Pablo Cervi y Francisco Monti encabezaron a fines de febrero un “Seminario por las Ideas Liberales” en La Rural, de la mano de Patricia Bullrich, Luis Petri y Federico Sturzenegger.

Los senadores de la UCR se reunirán para definir sus posturas frente al debate por Lijo y García Mansilla.

No obstante, la clave está en los senadores. Si bien todos se han manifestando en contra del decreto, no significa que vayan a tener esta misma postura durante la votación. A priori, parecería que la mayoría de los votos tenderán a la negativa, pero las dudas siguen vigentes y en los próximos días -a más tardar, el martes que viene- se reunirán para definirlo.

Martín Lousteau, el líder del partido, se inclinará por rechazar los pliegos de ambos jueces. Tiempo atrás ya había manifestado: “Este zafarrancho de Milei hace que sea muy difícil tener una Corte independiente. El Senado no puede permitir que este sea el mecanismo”.

Por su parte, la legisladora santafesina Carolina Losada había dicho que "la designación de Lijo y García Mansilla da tristeza" y manifestó: "Pensé que el Gobierno iba a recapacitar”; también esperaba que el catedrático "fuera coherente y no aceptara” el decreto. De todos modos, los votos radicales no están garantizados aún para ningún bando, restan desarrollarse una serie de negociaciones clave.

Quien sí podría apoyar los pliegos es el correntino Eduardo Vischi. El mismo generó gran polémica tiempo atrás cuando se opuso al proyecto del senador -también radical- Pablo Blanco para crear una Comisión investigadora en torno al Libragate contra el presidente y su Gobierno, a pesar de haber sido uno de los firmantes.

El ex libertario que se opondrá a Lijo y García Mansilla

Un senador que ha sido contundente en este debate es Francisco Paoltroni. De hecho, su negativa frente a los pliegos de Ariel Lijo fue lo que llevó a su expulsión de La Libertad Avanza el año pasado y creación de su propio espacio: Libertad, Trabajo y Progreso. En diálogo con MDZ, tiempo atrás mencionó que fue el magistrado quien ha beneficiado a Gildo Insfrán en una causa de corrupción que tenía bajo sus manos, al enviarla a Formosa donde el gobernador "tiene la Justicia comprada".

De hecho, días atrás volvió a expresarse sobre el tema y apuntó contra un colega libertario: "Es una aberración absoluta que el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, respalde el nombramiento de jueces de la Corte por decreto, lo que constituye un atropello del Poder Ejecutivo. Con esta decisión, el Presidente quiere pasar por alto el tratamiento de los pliegos en el Senado, que como quedó en evidencia no reúnen el apoyo suficiente para integrar nuestro máximo tribunal de Justicia".

Los bloques minoritarios

Unidad Federal: a favor y abstención

La lupa también recae en los más dialoguistas con el Gobierno, tal como Unidad Federal, otro bloque peronista que enoja a Unión por la Patria. Conformado por el correntino Carlos Espínola, y la cordobesa Alejandra Vigo, ambos han acompañado distintas iniciativas del oficialismo, como la Ley Bases y la reciente suspensión de las PASO, y poco se han pronunciado sobre los jueces en cuestión; lo que sí se sabe es que la esposa de Juan Schiaretti se abstendrá en la votación.

Por Santa Cruz: en contra

Con una ligera inclinación al peronismo, luego está el bloque Por Santa Cruz. José María Carambia ha sido crítico de Lijo (no ha hablado tanto de García Mansilla) y muy posiblemente su voto sea negativo; su compañera Natalia Elena Gadano podría seguir estos mismos pasos. Pero no hay que olvidar que protagonizaron algunas controversias, como sus ausencias durante la votación por el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI), lo que permitió la aprobación del proyecto.

Movimiento Neuquino: dudas y polémicas

La senadora Lucila Crexell, del Movimiento Neuquino, ha protagonizado otra gran polémica el año pasado, en la antesala a la votación de la Ley Bases. Se la había denunciado por "canjear" su voto en favor de este mega proyecto de Milei a cambio de un cargo diplomático. La causa, casualmente, fue asignada al juzgado de Lijo, lo que generó cuestionamientos ante posibles conflictos de interés. Por lo tanto, la lupa está puesta en ella y en sus siguientes movimientos.

Juntos Somos Río Negro: en duda

El silencio de la legisladora rionegrina Mónica Esther Silva respecto de ambos jueces podría responder a una estrategia que varios senadores están utilizando: no hablar en lo absoluto hasta llegada la votación. De hecho, hasta la publicación de esta nota, no contestó a las consultas de MDZ.

Frente Renovador de la Concordia Social: a favor

Un gris entre el PJ y la UCR le dio nacimiento al Frente Renovador de la Concordia Social, donde los jueces respirarían aliviados. Si bien el senador Carlos Arce ha sido crítico de algunas medidas adoptadas por el Gobierno, igualmente se mostró colaborativo; expresó su respaldo al pliego de García Mansilla y firmó el dictamen que avala el pliego de Lijo. Su par, Sonia Rojas Decut, no se ha expresado al respecto pero se rumorea con que podría acompañar la iniciativa.

Despierta Chubut: en duda

Otra postura que cosecha dudas es la de la legisladora Edith Terenzi, del bloque Despierta Chubut, debido a que no se ha manifestado demasiado al respecto sobre el debate en el Senado. Sin especificar qué haría en un escenario dentro del recinto, ha sido crítica de los nombramientos por decreto y habló de un tenso clima político.

Cambio Federal: a favor

Otro aliado más en esta carrera del Gobierno es Juan Carlos Romero, el senador salteño del bloque Cambio Federal, quien además ha sabido crear alianzas con Juntos por el Cambio en el pasado. Firmó el dictamen que avala el pliego de Lijo para la Corte, y parecería mantener una postura similar ante García Mansilla. De hecho, en julio pasado, durante una entrevista con La Nación, había manifestado: “Yo espero que primero apoye el kirchnerismo; si ellos apoyan, a mí no me cuesta nada sumarme”.

El resto de las oposiciones

Saliendo de lo que es el Senado de la Nación, ¿qué ocurre con los otros espacios? La Coalición Cívica, de Elisa Carrió, nunca modificó su visión en torno a la polémica que envuelve al máximo tribunal y mantuvo constantes críticas al oficialismo. No obstante, no es un espacio que preocupe a los libertarios ya que no tiene representantes en el Senado.

Otro sector firme es, por supuesto, las izquierdas más duras. Nicolás del Caño, Vanina Biasi, Gabriel Solano y Alejandro Vilca son algunos de los legisladores que más criticaron a Milei en esta lucha por Lijo y García Mansilla. Por ejemplo, Solano manifestó en las últimas horas que el presidente "quiere garantizar su impunidad con una Corte nombrada por decreto".

Asimismo, no pudo pasar desapercibida la reacción del líder del bloque Encuentro Federal, Miguel Pichetto, quien no expresó una posición unificada ni precisa sobre los jueces. Calificó esta odisea como “una buena jugada” que le sirvió a Milei para esconder el escándalo del token $LIBRA. “Yo se la hubiera recomendado, de estar en el Gobierno”, añadió.