Debuta la nueva Corte Suprema y empieza a definir el futuro de Ariel Lijo

Luego de casi 4 meses funcionando con tres miembros, la Corte Suprema le dará la bienvenida a Manuel García-Mansilla como nuevo integrante con un desafío lleno de expectativa: la eventual convalidación de la licencia como juez federal de Ariel Lijo durante el acuerdo a realizarse hoy a media mañana.

El académico cumple hoy una semana de haber jurado como integrante del máximo tribunal y tuvo su debut protocolar sentado junto a sus pares Horacio Rosatti, Carlos Rozenkrantz y Ricardo Lorenzetti el pasado sábado durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso Nacional.

Pero no solo la expectativa viene del lado de la cabeza del Poder Judicial: desde el Congreso se aguarda por una posible convocatoria del Senado para el tratamiento del pliego de Lijo y García-Mansilla.

El juez federal cuenta con el aval de la Comisión de Acuerdos del Senado, mientras que el académico no obtuvo las firmas. Sin embargo, el visto bueno del pleno de la Cámara Alta refrendaría, ya como miembros de la Corte, permanezcan en ese cuerpo hasta los 75 años y no hasta el 30 de noviembre que es cuando culmina el año legislativo.

Dato no menor es que García-Mansilla tiene en su poder uno de los votos para convalidar o no la licencia concedida por la Cámara Federal Porteña a Lijo el pasado 26 de febrero: en caso de no arribar a una decisión mayoritaria o unánime al momento de la deliberación, la Corte tendrá que sortear a un conjuez para el desempate.

Mientras todo esto ocurre, diversas organizaciones sociales y ONG’s presentaron en la justicia federal una acción de amparo para que se anulen las designaciones de Lijo y García-Mansilla.

El pedido lleva la firma del Centro de Estudios Legales y Sociales, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, Fundación Poder Ciudadano, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales.

Allí, se reclama dejar sin efecto “la designación de magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sin la debida observancia de los mecanismos constitucionales correspondientes” a través de la inconstitucionalidad del decreto 137/2025.

El amparo fue recepcionado por la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata que lo derivó al juzgado de Alejo Ramos Padilla, quien ya tiene a su cargo otros planteos de similar tenor.