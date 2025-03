Emotivo: llevan 52 años de casados y nunca le han fallado a la vendimia

Pasó el carrusel por la Fiesta de la Vendimia 2025 y las historias de los mendocinos volvieron a surgir, tal como lo hacen año tras año. Hubo mucha convocatoria, quizás menos personas que en años anteriores, pero la concentración de gente se hizo muy palpable en distintas calles del centro.

Un poco más alejados de la multitud, sentados en unas clásicas reposeras azules, se encontraban Juan Carlos "Chiche" García y María González: una pareja de mendocinos que llevan (nada más y nada menos) que 52 años de casados. Han compartido toda una vida, y ahora incluso tienen bisnietos juntos.

Esta pareja va todos los años, sin falta, a presenciar el carrusel vendimial que se celebra el primer sábado de marzo. La tradición de la práctica les ha dado su lugar: se sientan (siempre) sobre la Avenida Emilio Civit, mitad de cuadra entre Granaderos y Martínez de Rozas, a tan solo unos metros de la Radio Nacional. Mientras pasaban los carros, "Chiche" y María contaron su historia.

María contó que ese espacio significa mucho. "Toda la vida hemos estado acá. Cuando estábamos de novios él (Chiche) vivía en calle Paso de los Andes y Villa Hipódromo... y yo lo venía a ver con mi padre", explicó. Por aquel entonces la formalidad de las relaciones amorosas entre los veinteañeros era completamente distinta. En ese sentido, los cambios en el mundo se hacen notar en todos los aspectos de la vida cotidiana.

Agrupación tradicionalista desfilando por el carrusel. Foto: Maru Mena / MDZ

Incluso en el mismo carrusel. "Se están perdiendo los valores", sostuvo "Chiche" mientras pasaban los carros alegóricos por Emilio Civit, varios de ellos con pantallas enormes y DJs pasando música electrónica. "Antes los carros se hacían todos a pulmón. Se le prestaba más atención al folclore cuyano, que a mí me encanta. Ahora está todo muy desorganizado. Antes, atrás de cada carro iban todas las agrupaciones de los departamentos... pero eso ya no pasa", lamentó.

Ambos creen que la tradición vendimial debería ser un orgullo mendocino que defender: "Viene gente de todo el mundo a ver la Vendimia. La tenemos que proteger".

"Nos casamos con 21 y 23 años", comentó María y González agregó: "Hoy estamos acá. Ha sido un camino muy largo, yo he tenido cáncer y siempre la hemos luchado... ¿Cómo me voy a quejar de la vida? Algún día nos vamos a ir, pero siempre estamos todos los años en este mismo lugar. Cuando ya no estemos no nos van a ver más. Por ahora este es nuestro lugar".