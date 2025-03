El frío saludo epistolar de MIlei, tras el faltazo a la Vendimia

El presidente Javier Milei era el invitado más esperado en los festejos vendimiales. Se había confirmado su presencia, pero faltó debido a las contingencias generadas en Bahía Blanca.

Milei iba a estar en el desayuno de Bodegas de Argentina, aunque también estaba invitado a la COVIAR, organismo del que la Nación es parte. Milei envió una carta de agradecimiento, con un frío saludo. "Señor Presidente de COVIAR, Mario González. "Me dirijo a usted para transmitir mi agradecimiento por la invitación que me enivara para participar del desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina. Lamentablemente no podré asistir. Aprovecho la ocasión para enviarle mi atento saludo", dice el texto enviado. .