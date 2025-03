Martín Lousteau apuntó contra el DNU del Gobierno: “Es ilegal, un error y un engaño”

El senador de la UCR Martín Lousteau criticó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que el gobierno de Javier Milei pretende sacar para llegar a un acuerdo con el FMI. Acusó al oficialismo de tomar esta decisión "sin siquiera discutirlo" y trató la medida de "peligrosa e ilegal", considerándola "un error" y también un "engaño".

A través de una publicación desde su cuenta de X, el líder del partido radical manifestó este viernes: "Desde 1957, Argentina ha firmado 23 acuerdos con el FMI. Ninguno terminó bien para nuestro país. Ahora, el gobierno quiere hacer uno sin siquiera discutirlo".

Desde la Oficina presidencial explicaron que se dictará y remitirá al Congreso Nacional un Decreto para obtener su apoyo en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. "Dicho acuerdo implicará una operación de crédito público mediante la cual el Tesoro Nacional cancelará deuda existente con el Banco Central. El resultante neto de esta operación implicará una reducción del total de la deuda pública”, anuncia el texto.

Martín Lousteau se mostró crítico con el DNU. (Foto: archivo)

Los argumentos de Lousteau contra el DNU

En primer lugar, remarcó que esta decisión sería ilegal: "La ley establece que todo endeudamiento debe ser aprobado por el Congreso en ambas cámaras. Un DNU solo exige que 1 cámara lo ignore, es decir, no lo trate, para seguir vigente. No rechazar un DNU no equivale a una aprobación del Congreso".

El senador refiere a la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública (Ley N° 27.612), sancionada en 2021, la cual establece en su artículo 2: "Dispónese que todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente".

Luego, Lousteau también remarcó: "Es un peligro. Nos quieren mandar a discutir a libro cerrado, sin brindar detalles: sería un nuevo endeudamiento y exigencias de política económica que comprometen el presente y el futuro, tanto inmediato como lejano".

"Es un error", opinó en tercer lugar, y explicó su postura: "Si el acuerdo implica deuda para sostener artificialmente el tipo de cambio, ya vimos muchas veces cómo termina. Y no quieren abrir el contenido del acuerdo".

Por último el senador radical cuestionó: "Es un engaño decir que no hay nuevo endeudamiento. Hoy, el Tesoro le debe al Banco Central. Es decir, el gobierno se debe a sí mismo. Ahora va a reemplazarlo por deuda con el FMI. ¿Alguien puede realmente creer que es el mismo tipo de deuda que la que se contrae con un acreedor extranjero como el FMI? Hay exigencias diferentes y riesgos de renovación diferentes".