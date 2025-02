Martín Lousteau enumeró las 10 razones por las que no asistirá a la apertura de sesiones ordinarias

Los senadores de la UCR se encuentran reunidos para terminar de definir su postura frente a la Asamblea Legislativa del sábado. Por ahora, hay dos miembros que confirmaron su ausencia: Martín Lousteau y Pablo Blanco. El presidente del partido, frente a ello, expuso las diez razones por las que no asistirá a la ceremonia encabezada por Javier Milei.

Al igual que como hizo el bloque de diputados de Unión por la Patria, enumeró los motivos que generaron su malestar. El primero expresa que "el Congreso es la casa de todos, un lugar de representación. Allí se manifiestan todas las diferencias y se respetan las reglas (Constitución y leyes) que nos hacen un país", no obstante, para Milei "solo hay ratas". En segundo lugar, señaló que quien no respeta la Carta Magna, "no puede exigirle al Congreso respeto por el protocolo".

"Nombra jueces de la Corte por decreto, sentando un precedente gravísimo. Así, la Justicia jamás podrá ser independiente", expresó en el tercer ítem, y para el cuarto criticó que el oficialismo "gobierna por DNU: más de 55 desde que asumió, incluyendo el inconstitucional DNU 70". Por otra parte, criticó la falta de un presupuesto por segundo año fiscal.

Las razones por las que Lousteau no asistirá a la Asamblea Legislativa.

Lo acusó a Milei de llenar el Congreso "de barras, como hizo el kirchnerismo". También de censurar y negarle el acceso a los periodistas, así como manipular la transmisión pública de la sesión; esto tiene que ver no sólo con los constantes conflictos que el Gobierno ha cosechado con los medios, sino debido a la prohibición de que la prensa parlamentaria ingrese a la Asamblea del sábado.

"Agrede e insulta a quienes piensan distinto y amenaza con 'ir a buscarlos', en una muestra de autoritarismo", fue su octavo motivo, mientras que para el noveno expresó: "No tolera ningún disenso ni crítica. Por eso persigue a periodistas, artistas, expertos u opositores".

Por último, Lousteau disparó: "Fue cómplice en una estafa cripto que perjudicó a miles de personas y se niega a ser auditado, cuando antes había dicho que 'quien no se deja auditar es un chorro'".

El radical ya había confirmado días atrás que no asistiría a la ceremonia. De hecho, tampoco descartó la chance de armar un frente con diferentes sectores, entre ellos el peronismo, para enfrentar a La Libertad Avanza en las elecciones de este año. Sería una suerte de alternativa "anti-Milei" con dirigentes de otros espacios.