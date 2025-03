El Gobierno respaldó una candidatura de Mauricio Macri a senador

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ve con buenos ojos la posibilidad de que Mauricio Macri sea candidato por la Ciudad de Buenos Aires. Así lo expresó al reconocer que "nadie puede discutir las cualidades que tiene para ser un muy buen candidato a senador".

El funcionario recalcó que "el expresidente Macri sería un buen candidato en la Ciudad de Buenos Aires, es su distrito, creó un partido aquí, fue jefe de Gobierno dos veces". De todos modos, fue cauto al opinar respecto a bajo que condiciones o eventuales acuerdos seria esa candidatura.

"Creo que las alternativas electorales siempre se definen a último momento, estamos lejos todavía, van a pasar muchas cosas que irán marcando el camino", se limitó a contestar durante una entrevista en Radio Mitre.

Sin embargo, tampoco descarto un "acuerdo político". Al respecto, Francos resumió: "Supongo que nuestro espacio político tendrá sus propios candidatos. Esto podrá ser a partir de una posición propia o de un acuerdo político".

Poco antes esta mañana, el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri se había referido a la posibilidad de un Mauricio candidato este año: "No descarto a Mauricio (Macri) como candidato a senador, pero para eso falta hasta octubre, porque es a nivel nacional. Veremos qué hace Patricia Bullrich, para dónde pide el voto".

En cuanto a las elecciones porteñas, que se llevarán a cabo el próximo 18 de mayo, manifestó su incertidumbre con respecto a algunos candidatos e incluso, comunicó que, desde su espacio, todavía no decidieron quién va a encabezar la lista.

En la misma línea, ratificó que el exministro de Seguridad de la Ciudad, Waldo Wolff, dejó su puesto porque "se suma a la campaña del PRO" y "no les gusta que se superpongan los roles" de un funcionario que está gestionando y haciendo campaña simultáneamente.

"Esta es una campaña corta y es mejor. Se hacen las propuestas para la Ciudad y cada uno define de qué lado va a estar. El 20 de marzo se tienen que presentar los candidatos. No sé quién va a ser el primero en la lista del PRO, no sabemos si es Laura Alonso porque no es una decisión que hayamos tomado todavía", indicó