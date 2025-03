Nuevo pedido de sobreseimiento para Fernando Espinoza: no encuentran pruebas de abuso

En la segunda instancia, el fiscal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Mauricio Agustín Viera, solicitó el sobreseimiento de Fernando Espinoza en la causa por presunto abuso sexual. De esta manera, coincidieron con la línea planteada por la fiscal de primera instancia, Mónica Cuñarro.

La medida se tomó a raíz de nuevas pruebas, entre las que destaca un extenso audio aportado por la denunciante Melody Rakauskas, que contradecían varias de sus afirmaciones: “Dichas conversaciones grabadas, en el contexto probatorio actual, además de contradecir varias de sus afirmaciones, sin duda quitan seriedad y credibilidad a las acusaciones de la aquí querellante”, sostiene la resolución de la Fiscalía de Cámara.

El escrito de Viera transcribe textualmente frases en las que la denunciante compara la situación con "una venta" y advierte que no se debe apurarse para no bajar el precio, lo que, según la resolución, disminuye la seriedad de las acusaciones. Esta conclusión respalda la petición de sobreseimiento presentada tanto por el fiscal de primera instancia, Leonel Gómez Barbella, como por la segunda fiscal, quienes argumentaron que no existían pruebas suficientes para sostener el procesamiento del intendente de La Matanza.

A pesar de la apelación de la denunciante, la Fiscalía de la Cámara se adhirió al sobreseimiento, basándose en un dictamen de 80 páginas que fundamenta la falta de evidencia probatoria para continuar con la causa contra Fernando Espinoza.

La defensa del intendente de La Matanza sostiene que la acusación por abuso es "falsa" y denunció una "operación de espionaje" contra el dirigente bonaerense.

"La denunciante tiene en su contra una denuncia por robo de más de 18.500 mails del municipio de La Matanza por la cual la Justicia la llamó a declaración indagatoria y que increíblemente aún no se concretó", habían precisado al respecto los abogados María Paola León y Germán González.