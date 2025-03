El oficialismo fulminó a Axel Kicillof tras su discurso contra Javier Milei en la Legislatura

La mira de toda la órbita política se posó esta tarde sobre el discurso de Axel Kicillof en la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura bonaerense. Con los fuertes dardos que le lanzó a Javier Milei y su posicionamiento respecto a la ola de inseguridad, las reacciones del oficialismo no se hicieron esperar.

No se trató de un acto más. En medio de las tensiones con el Gobierno nacional y ante las fuertes críticas que afrontó la última semana por los hechos de violencia, Kicillof acentuó la polarización de su modelo con el modelo libertario, a meses de unas elecciones legislativas decisivas.

Tal fue la centralidad que le dio a diferenciarse de la gestión de Milei que el jefe del bloque libertario en la Cámara de Diputados bonaerense, Agustín Romo, lo acusó de “llorar” y de “echarle la culpa” al presidente por la inseguridad.

El diputado provincial de LLA, Agustín Romo.

“Le toma el pelo a todos los bonaerenses”, apuntó el legislador. “Kicillof acaba de anunciar un plan provincial de desarme. No solamente deja liberada la provincia a los delincuentes, sino que ahora quiere prohibirte tener un arma para defender a tu familia. Este tipo es un psicópata”, criticó.

También salió al cruce el presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja. “El gobernador Kicillof sigue sin hacerse cargo de los problemas de la Provincia que gobierna hace 5 años. Una vez más, elige el camino más corto y sencillo, que es echarle la culpa al presidente”, arremetió.

Dicho esto, se dirigió directamente hacia el gobernador: “Que te quede muy claro, Kicillof: el Presidente está reconstruyendo lo que ustedes arruinaron. No te hagas la víctima ni el desentendido. No engañas a nadie con tu preocupación por la institucionalidad”.

El armador de LLA en la provincia, Sebastián Pareja.

Afilado, el flamante intendente violeta de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, deslizó: “Nunca escuché a ningún bonaerense pedir ‘más derechos’ o ‘estado presente’”. Y chicaneó al gobernador al afirmar que “el sesgo ideológico lo confunde”. A contramano del discurso de Kicillof, quien aseguró que le piden “más Estado”, cerró: “Los bonaerenses piden más seguridad, un trabajo digno, rutas y escuelas en buen estado!”.

El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela.

Otra de la que salió al cruce fue la diputada nacional Carolina Píparo, quien atendió al gobernador por tildar de “caranchos” a los políticos que reclaman contra la inseguridad. “Solo queremos que hagas algo para frenar a los delincuentes!”, afirmó. La diputada nacional, Carolina Píparo.

En la misma línea, la legisladora del PRO, Sabrina Ajmechet, dijo que Kicillof "no conoce la realidad de los bonaerenses", porque "no tiene la menor idea del miedo que sienten cada vez que entran y salen de sus casas, cada vez que anochece y tienen que esperar un bondi, cada vez que se sienten absolutamente regalados a los delincuentes por un gobierno que no entiende que las víctimas son los ciudadanos laburadores y sus victimarios los delincuentes".

Qué dijo Kicillof sobre la inseguridad

Entre otros puntos, Kicillof habló sobre el crimen de Kim y condenó el uso político del caso por parte del oficialismo a nivel nacional y los calificó como “caranchos”.

Pese a la seguidilla de hechos de violencia e inseguridad, sostuvo que “el cambio que introdujimos en seguridad fue total. Dejamos de lado el marketing y trabajamos en serio. Descentralizamos las departamentales. Hicimos crecer la fuerza, incorporamos más de 16 mil efectivos y equiparamos los salarios con los de las fuerzas federales”.

Y advirtió: “En materia de seguridad, las diferentes tareas, las que corresponden a la Provincia y las que corresponden a la Nación, deben estar coordinadas, pero el Presidente de manera insólita rechaza los reiterados pedidos de reunión que le hice y sostiene que no tiene nada que hablar con el Gobernador de la provincia más grande del país.

“Por mi parte, ya he dado sobradas muestras de poder trabajar y colaborar con gobernantes de espacios políticos muy distintos o incluso antagónicos al mío. Para mí, mejor que tuitear es realizar”, apuntó contra el presidente.

Además, anunció el lanzamiento de un plan provincial de desarme. “Nuestro objetivo es sacar las armas ilegales de las calles, de los delincuentes y de los pibes” argumentó, y detalló que presentará un paquete de reformas para "aumentar las penas" por la tenencia ilegal de armas.

“Esto es tomarse en serio la seguridad ciudadana. Es escuchar las demandas de los bonaerenses de vivir con mayor seguridad. Todo lo que acabo de enumerar contradice las operaciones mediáticas que insisten que la seguridad no es prioridad. Es falso. Ahora bien, ¿alcanza? No. ¿Estamos conformes? tampoco Pero hay que decirlo: jamás en la provincia se había hecho una inversión tan grande de seguridad”, expuso el gobernador.