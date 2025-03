Mauricio Macri volvió a hablar en medio de la tensión entre el PRO y LLA: "Es una situación que pasa de incómoda"

En el marco de la disputa entre el PRO y La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, el expresidente de la Nación, Mauricio Macri, habló con LN+ sobre el vínculo entre el espacio amarillo y la fuerza política de Javier Milei.

El conductor del PRO se refirió al ministro de Economía, Luis Caputo, y el acuerdo que está negociando el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI): "Confío plenamente en Toto Caputo", y agregó: "Está buscando la manera de salir del cepo lo antes posible".

Mauricio Macri fue consultado sobre los cruces entre el PRO y LLA de cara a la elección porteña. Al respecto, manifestó: "Hay dos planos, el plano nacional y el plano de la Ciudad de Buenos Aires. En el plano nacional quiero volver a insistir, no hay un partido que haya hecho lo que hizo el PRO. No solo apoyamos públicamente para la segunda vuelta, sino que las 5 veces que estuvieron al borde de que los orcos quieran tumbar el Gobierno, el PRO fue el que sacó las papas del fuego mientras ellos se tiraban agua y se agarran a piña. El PRO ha hecho algo que no se ha hecho nunca".

La disputa entre el PRO y LLA se recrudece con el correr de los meses.

Sobre la relación con Javier Milei y su hermana, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, manifestó: "Yo tengo una excelente relación personal con el presidente. Tuve muchísimas conversaciones que arrancaron con un pedido de él de fusionar las fuerzas. Y su triángulo de hierro, Karina Milei, su hermana, dijo que no". Asimismo, subrayó: "En la Ciudad de Buenos Aires, por orden de Karina Milei, LLA votaba en contra de todas las cosas que proponía el Gobierno de la Ciudad".

"Karina no quiso dialogar. No tengo segundas intenciones. Lamentablemente terminamos en un proyecto de poder donde la hermana decide que quiere dar una batalla con el PRO en la Ciudad de Buenos Aires. Acá las prioridades se perdieron", se lamentó Mauricio Macri al ser consultado por Karina Milei.

Otro tópico que sobrevoló la entrevista tuvo que ver con la posibilidad de alianzas entre ambos espacios. Sobre este punto, Macri respondió que es "ilógico todo en la relación con ellos. El adversario es el kirchnerismo, el populismo. De golpe, la prioridad es el PRO", y respecto a la disputa entre ambos espacios, añadió: "Nosotros no hemos hecho nada para generar esta situación. Le hemos dicho siempre al presidente, si quiere hacer un acuerdo con el PRO, le nombré cinco dirigentes para poder hablar. No nos responsabilice a nosotros".

"16 meses para poder llegar a un acuerdo. Me llamó (Javier Milei) en febrero del 24. Me dijo todo que sí y fue todo que no. Sigo creyendo en la palabra del presidente de que el quiere un acuerdo, pero en 7 distritos se cerraron y en ninguno el PRO fue con La Libertad Avanza. Es una situación que pasa de incómoda", manifestó el expresidente de cara al escenario electoral de octubre.

El expresidente puso en duda su candidatura para las próximas elecciones de octubre.

De cara al escenario de octubre y la disputa por la Legislatura bonaerense, Macri sostuvo que "no hay ninguna posibilidad" de que los diputados Cristian Ritondo y Diego Santilli se pasen al espacio violeta. Ante la pregunta sobre su propia candidatura a senador, dejó una puerta abierta: "No creo", respondió el expresidente de Boca Juniors.

Mauricio Macri también se refirió a Cristina Fernández de Kirchner: "Seguir hablando de las mentiras de Cristina Kirchner o de sus locuras. Jamás me metí en sus causas. Estoy muy contento del nivel de institucionalidad que hubo durante mi presidencia", y agregó que "ya está condenada, será una cuestión de la Corte en cuánto va a tardar en ratificar".