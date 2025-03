Las internas que atravesó el PRO hasta definir quiénes lucharán este año en la Ciudad

El PRO va a tener una interna un tanto cruel en la Ciudad, pero por sobre todo "limpia", a diferencia de lo que esperan que ocurra en otros partidos como La Libertad Avanza. Aunque había tiempo hasta este sábado inclusive para confirmar los nombres de quienes lucharán en los comicios porteños, el anuncio de la participación de Manuel Adorni apuró al macrismo y confirmó ayer a sus candidatos: Silvia Lospennato, Hernán Lombardi y Laura Alonso.

Serán acompañados por Darío Nieto, Rocío Figueroa, Waldo Wolff, Victoria Morales Gorleri, Lautaro García Batallán, Lucía Braccia, Ezequiel Jarvis, Pilar Brown y Sergio Iacovino. La estrategia será diferenciarse del Gobierno sin ser opositores, y que el partido amarillo se posicione como la opción que mayor confianza brinda en la capital del país.

El ministro de Salud de la Ciudad, Fernán Quirós, iba a ser el segundo en la lista del oficialismo porteño, pero declinó la oferta por cuestiones familiares. A pesar de eso, acompañará a los candidatos participando activamente de la campaña electoral.

Macri se aleja de Milei con un duro mensaje desde Córdoba.

La lista se publicó horas después de que Mauricio Macri lanzara, desde Córdoba, una lapidaria entrevista contra la gestión de Javier Milei: “Hace rato que no hay milanesas (en la Quinta de Olivos), se interrumpieron antes del verano”. Se refirió a las comidas que solían compartir con el presidente en los primeros meses de su novato gobierno.

Esta interrupción del diálogo, según explicó, va de la mano con las promesas incumplidas de esos encuentros. "Nunca existió el poder trabajar juntos. Solo rescatarlos cada vez que estuvieron al borde del abismo. Siete distritos se cerraron, en los siete el PRO no ha ido con La Libertad Avanza, todos por decisión de ellos", disparó. Y culpó a Karina Milei por la enemistad en Ciudad de Buenos Aires.

Desde las oficinas de Balcarce 412, donde se convoca la mesa chica macrista, reiteraron a MDZ que "todos van a jugar este año de forma limpia, referentes e integrantes por igual". Sí, también María Eugenia Vidal: se rumoreaba con que ella había quedado afuera de la lista porteña porque no quiere estar detrás de una campaña tan "cruel", ni ir contra Horacio Rodríguez Larreta o por una supuesta mala relación con Jorge Macri. Pero estos podrían ser solamente condimentos de la decisión que tomó.

Yendo en contra del deseo de los Macri, efectivamente no quiso meterse en los comicios de la Ciudad y quedó primera Lospennato, una de las que había elegido Mauricio meses atrás para dialogar con el Gobierno de cara al armado electoral. La realidad es que la exgobernadora bonaerense parece apuntar a una reelección como diputada nacional, junto a Diego Santilli, o quizás como senadora.

Los desafíos del PRO en CABA y el rol de Vidal

El macrismo entiende que, al no haber pactado con el frente libertario, el larretismo o el radicalismo, tendrá una desventaja que no tiene -por ejemplo- Leandro Santoro desde el kirchnerismo. De hecho, cree que hay chances de no llegar a los números esperados. De cualquier manera, se mantendrá ajeno a toda estrategia de campaña sucia y seguirá su "estilo amarillo".

Por parte de Vidal, en 24 horas hizo dos apariciones en medios, que puede entenderse como una concreta tracción del PRO. El líder del partido intentó convencerla durante mucho tiempo para que se lance como legisladora, pero ella prefiere continuar escalando en su carrera y, mientras se define el panorama porteño, mantenerse en el rol de jefa de campaña.

Hace semanas está trabajando en cuanto a la movilización y armado de estrategia del equipo, de la mano del consultor político Antoni Gutiérrez-Rubí y todos los que forman parte de la mesa chica del macrismo. Y le gusta la idea de la renovación dentro de diferentes espacios: ha participado de encuentros de Jóvenes PRO, como fue el II Congreso Federal de Chicas en Política desarrollado en octubre del 2023 con Clara Muzzio.

Luego está Rodríguez Larreta, con quien María Eugenia tiene una histórica relación que lamenta haber perdido desde lo laboral. "No le gusta pelear contra él. Es más, no le gusta la rosca política, prefiere ejecutar", opinan allegados al partido. Por parte del entorno del exgobernador, que inscribió a la alianza "Volvamos Buenos Aires", saben esto y la respetan.

Vidal tiene en la mira candidatearse en bancas nacionales.

De todas maneras, la fidelidad de Vidal con Mauricio Macri predominará siempre. El jueves habló con distintos medios y se animó a mencionar tanto a Larreta como a Patricia Bullrich, lamentándose de sus decisiones por alejarse, pero también posicionándose desde la crítica.

Sobre el exjefe de Gobierno porteño, en diálogo con Radio Mitre manifestó: “Me parece muy triste, y todos saben que con Horario tengo un vínculo de muchos años, que haya arrancado su campaña con esa frase. El problema no es el olor a pis, sino que es social: la ciudad tiene familias y gente rota que viene del conurbano”.

Cuando pisó los estudios de TN más tarde, su discurso fue similar: "Me preocupa es que todos aquellos que siempre defendimos el cambio vayamos divididos". No sólo La Libertad Avanza le quita votos al macrismo, sino también el larretismo. Por ello, desde el bando de Mauricio algunos se animan a admitir que hay chances de no dominar los comicios de la Ciudad; otros creen que continuará su hegemonía a pesar de estos desafíos.

Uno por uno, los candidatos del PRO en CABA

Lospennato, nacida en Buenos Aires en 1977, es una politóloga y diputada nacional del PRO desde 2015. Su trayectoria política comenzó en 2011 dentro del Ministerio de Gobierno de la Ciudad, donde primero dirigió la Cuenca Matanza Riachuelo y luego asumió como subsecretaria de Gobierno.

Hasta 2014, estuvo al frente de la Unidad de Proyectos Especiales de la Cuenca Matanza Riachuelo (UPE CUMAR). Su llegada a la Cámara Baja se dio tras la renuncia de Fernando Niembro en 2015, encabezando la lista de Cambiemos que llevó a Macri a la presidencia.

Lospennato liderará la lista de candidatos a legisladores de la Ciudad.

Fue una protectora de Larreta en la interna de 2023, posicionándose entre los macristas más "moderados", como califican algunos. Defiende la legalización del aborto y participa en la lucha contra la disparidad de género. No obstante, con la llegada de Milei al poder, logró un acercamiento tal a Mauricio -jugó un rol clave en la aprobación de la Ley Bases- que quedó entre las elegidas, con Ritondo, para negociar con el oficialismo.

También tomó un papel protagónico en el empuje del proyecto de Ficha Limpia (lo impulsa desde hace años, en realidad), comenzando a verse aún más atractiva no sólo para la mesa chica del PRO, sino para la de Milei. Adoptó así una función fundamental dentro de la Fundación Pensar, el think tank que lidera Vidal, y cosecha lazos optimistas con Martín Menem, titular de la Cámara baja.

Desmienten el supuesto hermetismo que manejan los Macri (sobre todo Jorge) en el armado electoral de CABA. El equipo entero participaría en cada decisión. Vidal fue una de las que optó por Lospennato, dicen, y se maneja cual "todo terreno" en este año clave, como sucedió en 2017. No saben si Silvia tiene el mismo nivel de conocimiento que María Eugenia, pero es hoy sin dudas la favorita de todos en el territorio porteño.

La acompañarán Hernán Lombardi, el ministro de Desarrollo Económico porteño, y Laura Alonso, vocera institucional de la Ciudad. Luego Darío Nieto, uno de los colaboradores más cercanos al presidente del partido y cuyo nombre viene resonando hace meses.

Rocío Figueroa ocupa el quinto lugar: se trata de una dirigente de alta confianza para Ritondo, y es también vicepresidenta de la Juventud Pro. Después está el ex ministro de Seguridad de la capital, Waldo Wolff, quien dejó su cargo tras los escándalos por la fuga de presos.

Le sigue Victoria Morales Gorleri, titular del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y quien tiene un largo historial tanto en el Gobierno de Mauricio como en la Legislatura y el Congreso de la Nación. Detrás de ella se posiciona Lautaro García Batallán, quien estuvo en el gobierno de Fernando de la Rúa.

Lucía Braccia continúa entre los nombres, es técnica en Periodismo con orientación en Deportes. Luego Ezequiel Jarvis, vicepresidente del CEAMSE y exfuncionario durante la gestión de Larreta. Por último, quedan Pilar Brown, titular de Juventud PRO Caba, y Sergio Iacovino, actual subsecretario de Asuntos Legales del gobierno de Javier Milei.

Mauricio Macri no será candidato

Tras las divisiones que sufrió el ya fallecido Juntos por el Cambio, Mauricio se lanza a recorrer la capital del país y viajar al interior, como a Córdoba, donde reza por una alianza entre el PRO y La Libertad Avanza. No obstante, dentro de la Ciudad de Buenos Aires, refuerzan la unidad amarilla y todo aquel que no se les unió, como Larreta y los libertarios, son considerados funcionales a su principal enemigo: el kirchnerismo.

Luego de anunciarse al vocero presidencial Adorni como representante de LLA para los comicios porteños, la mesa chica del PRO apuró la definición de listas. Estos candidatos anunciados comenzarán su marcha lo antes posible hacia la sede para firmar las actas.

Macri no tiene intenciones de ser candidato.

Además, durante la charla organizada por la Bolsa de Comercio de Córdoba, Mauricio descartó una candidatura propia: “No es mi idea”. Se especulaba con que podría lanzarse a la carrera por ser senador, pero se rehúsa a volver a la función desde ese lugar.

El exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta también oficializó el viernes a los dos primeros integrantes de la lista con la que competirá en las elecciones legislativas de la Ciudad. Se trata de la senadora nacional del PRO Guadalupe Tagliaferri y el legislador porteño Emmanuel Ferrario.

Martín Lousteau, líder de la UCR, no encabezará la lista de candidatos a legisladores porteños de la alianza Evolución, pues optó por integrar a figuras jóvenes y del ámbito universitario. Así, la lista la llevará Lula Levy, de 29 años, ex presidenta de la FUBA, cargo que mantuvo hasta hace unos días.

Por parte del peronismo, competirán Leandro Santoro, el morenista Alejando Kim y Juan Manuel Abal Medina. La izquierda tendrá a Vanina Biasi. Ramiro Marra irá con el espacio Libertad y Orden, dentro de la Unión del Centro Democrático (UCeDe). Para la Coalición Cívica estará Paula Oliveto. Yamil Santoro irá con Unión Porteña Libertaria. Y Eva Koutsovitis por Confluencia.