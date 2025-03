Comida, seguros, limpieza y conectividad: los onerosos contratos que tiene el Estado de Mendoza

El Estado es el principal agente de contratación de la provincia, pues demanda todo tipo de bienes y servicios. Eso genera una dinámica económica enorme y negocios alrededor. En ese paquete hay algunas contrataciones que por su volumen tienen cifras importantes. Allí hay de todo: desde alimentos para los presos, hasta conectividad, pasando por el negocio de los seguros. En su mayoría se trata de contratos permanentes que se renuevan o licitan cada un plazo determinado.

Por los montos, la forma de contratación es la licitación pública. Pero hay casos de contrataciones directas por situaciones especiales o extensiones de contratos antiguos. También entra en juego el valor: por la inflación hay negociaciones permanentes para redeterminar los precios.

Servicios y negocios

Gobierno de Mendoza busca cerrar en el corto plazo la contratación de la provisión de raciones alimentarias para los presos. Se trata de uno de los contratos más onerosos que tiene el Estado provincial, pero hay otros importantes servicios que el Ejecutivo acuerda la prestación con empresas privadas como seguros para los trabajadores estatales, la limpieza del parque y la conectividad de los organismos públicos.

Actualmente se encuentra en marcha un proceso a través del cual la administración de Alfredo Cornejo intenta contratar de forma directa el servicio de raciones alimentarias destinadas a los presos y penitenciarios de las cárceles mendocinas. Consta de un presupuesto de $56.400 millones, lo que lo convierte en uno de los contratos más caros del Estado provincial.

La cárcel genera varios negocios a su alrededor.

Originalmente se había lanzado en diciembre una licitación pública, la cual fracasó por inconsistencias en la propuesta que realizó la única empresa oferente Bio Limp Soluciones de Calidad SA. La compañía no había presentado una garantía de oferta, por lo que se declaró formalmente inadmisible la única oferta presentada. A raíz de ello se dio de baja la licitación y se decidió avanzar con una contratación directa.

La licitación contemplaba 4 millones de raciones para los próximos 2 años destinadas a la alimentación de los penitenciarios y unos 14 mil reclusos, aunque depende de la cantidad de personas que ingresen al Servicio Penitenciario Provincial. Incluía menús, que tienen diversidad y asesoramiento nutricional profesional. Entre los platos especificados se encontraban carne asada al horno, puré de papa, tarta de pollo, ensalada de legumbres, milanesa de pollo, tarta de jamón y queso, ravioles con bolognesa, hamburguesas, milanesa napolitana, cerdo asado al horno, pizza y empanadas, entre otros.

Algo llamativo de la licitación caída fue que no participó Clisa Interior SA, la empresa que brinda el servicio desde 2010 hasta el día de hoy. En octubre del año pasado la compañía firmó un convenio de adecuación de precio para las raciones que llevaron el valor a $10.894,91 hasta la finalización del contrato o hasta una nueva adecuación.

En ese acuerdo también se reconoció una deuda con la empresa de $414.275.981,82 calculado en función de la cantidad de raciones alimenticias consumidas durante el periodo en el que no se actualizó el valor del precio. Actualmente la provincia gasta aproximadamente $2.233.270.000 por mes para alimentar a presos y penitenciarios, teniendo en cuenta que se calculan unas 205 mil raciones mensuales, según el último convenio de adecuación.

ART para los estatales

Otro de los contratos más onerosos del Estado mendocino es el de la empresa que asegura a los empleados públicos. El servicio de cobertura de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) está en manos de Provincia ART, una empresa del Grupo Provincia, de la que depende el Banco Provincia de Buenos Aires y tiene un costo de más de $30 mil millones por un año.

El 30 de septiembre de 2024 el Gobierno provincial contrató de forma directa a esta compañía bonaerense como ART del personal de la Administración Pública Central, Entes Descentralizados y Autárquicos de la Administración Pública Provincial que se adhieran a esa contratación y para los integrantes de la Federación Mendocina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Mendoza.

La inversión de la provincia en este contrato asciende a $ 30.394.085.112 por el término de un año a partir del 1 de octubre de 2024, según quedó plasmado en el Decreto N° 1881/24. Para hacer frente a ese gasto se comprometieron $ 8.183.022.915 del Ejercicio 2024 y para el Ejercicio 2025 la suma de $ 22.211.062.197. Esto se traduce en un costo mensual de $ 2.338.006.547 en el servicio de ART para los estatales.

La limpieza del Parque San Martín

A mediados de 2021 el Gobierno de Mendoza decidió licitar el servicio de limpieza, mantenimiento y otros servicios conexos del Parque General San Martín, el Cerro de la Gloria y el Centro Cívico. La empresa que ganó la licitación y se quedó con este millonario contrato fue la UTE Servicios Urbanos Mendoza SA y Bodegas y Viñedos Santa Elena SRL. Santa Elene está encargada de limpiar el parque, igual que ocurre con la recolección en varios municipios.

El 29 de diciembre de 2024, la provincia autorizó una redeterminación de precios para el servicio, con un costo semestral de $1.175 millones, lo que corresponde a un valor mensual de $195,8 millones. Vale recordar que el contrato tiene una vigencia de 10 años, por lo que las compañías adjudicatarias brindarán el servicio hasta 2031.

Los nuevos valores representan un aumento del 55,6% respecto a la última redeterminación de precios para estos servicios, la cual se había producido para el lapso de tiempo comprendido entre marzo y agosto del 2024.

El costo de los trabajos integrales de “limpieza, segado, desmalezado, riego, iluminación y servicios conexos” en el Parque General San Martín, Cerro de la Gloria y Centro Cívico se adecúan de manera semestral y la última actualización alcanzó el periodo septiembre 2024 hasta febrero de 2025, por lo que en breve debería establecerse la nueva adecuación.

Para el ajuste de precios se tiene en cuenta el coeficiente de variación salarial del convenio colectivo de trabajo del gremio de camioneros, más el valor del litro de gasoil de las estaciones de servicio de YPF de la Ciudad de Mendoza y también el Índice de Precios Mayoristas del Indec.

Santa Elena es uno de los grandes proveedores del Estado y los municipios, pues tiene a su cargo la recolección de residuos de varias comunas del Gran Mendoza, como Capital y Godoy Cruz.

Conectividad en el Estado

En enero de este año, el Gobierno de Mendoza contrató a seis empresas de telecomunicaciones para la prestación del servicio de transmisión de datos digitales para la Red Wan por un periodo de hasta nueve meses. Se trata de un contrato de dos millones y medio de dólares para la red interna para la transmisión de información entre las dependencias estatales, que involucra también a las escuelas.

La Red Wan brinda el servicio privado de conexión informática y digital con distintos proveedores a todas las dependencias y organismos estatales. También involucra a todas las instituciones educativas de la provincia, en todos sus niveles y modalidades.

A través del Decreto 2/25, el Ejecutivo provincial contrató de forma directa a seis empresas durante 9 meses, con una inversión de 2.592.927 de dólares, estimado en $3.012.549.019,50 al tipo de cambio del momento.

Las empresas contratadas que se encargarán de prestar el servicio son Telefónica de Argentina SA (U$S 285.192), Telecom Argentina SA (U$S 1.253.880), Cirion Technologies Argentina SA (U$S 807.300), Arlink SA (U$S 69.885), Informática y Telecomunicaciones SA (U$S 73.530) y Telmex Argentina SA (U$S 103.140).

Asimismo, tres de esas compañías también han sido contratadas de forma directa desde el 1 de noviembre de 2024 y por el periodo de un año para brindar el servicio de telefonía básica, tramas digitales, centrales telefónicas, el servicio de plataforma tecnológica para la implementación de telefonía IP y el servicio de Call Center encargado de dar soporte al 148, línea para la atención ciudadana del Gobierno de Mendoza.

La contratación directa de las empresas Telefónica Móviles Argentina SA, Cirion Technologies Argentina SA y Telmex Argentina SA se realizó por un monto total de $1.436.049.678,83, según consta en el Decreto N° 2585/24.

Tecnología en seguridad

Otros contratos importantes del Estado provincial están relacionados a servicios vinculados a la seguridad. Uno de ellos es el sistema de comunicaciones TETRA, la plataforma de comunicaciones inalámbrica disponible de manera continua las 24 horas, los 365 días del año que utilizan las fuerzas de seguridad y conecta con el 911.

En octubre del año pasado, el Gobierno provincial adjudicó a la única empresa oferente, Intema Comunicaciones SA, la renovación tecnológica del sistema de comunicaciones TETRA por un monto de 4.603.535,82 de euros. El monto estimado según el tipo de cambio de la moneda europea fue en su momento de $ 4.981.025.757,24.

A su vez, en diciembre la provincia adjudicó una millonaria licitación para contratar el servicio de monitoreo, supervisión y rastreo electrónico de personas privadas de la libertad mediante sistema satelital. El sistema para seguimiento de los presos quedó a cargo de la empresa Surely SA, cuyo principal accionista es el empresario Mario Montoto, quien fuera integrante de la organización Montoneros.

Surely SA adquirió el servicio de monitoreo, supervisión y rastreo electrónico de personas privadas de la libertad mediante sistema satelital por un plazo de 24 meses, con opción a prórroga por el término de un año. El monto total de la contratación es de 3.920.100 de dólares, que en su momento fue equivalente a la suma total de $3.918.139.950.

En tanto, el servicio de videovigilancia de todo el Gran Mendoza y Lavalle está en manos de Arlink, empresa que fue contratada en 2022 para brindar conectividad y mantenimiento a la red de cámaras del norte provincial.

Recientemente se conoció la noticia de que el Gobierno reconoció el pago a favor de la compañía por $164,3 millones por cinco meses de servicio, por el período entre marzo y julio del 2024, en conceptos de recálculo de valores del sistema producto de una mayor cobertura y la inflación galopante de los últimos años.

A su vez, en 2022 también se contrató el servicio de plataforma VMS y hardware del sistema integral de videovigilancia de la provincia a la empresa Denaide SA. En esa oportunidad el monto de la contratación fue de 302 millones de pesos por 24 meses. En diciembre del año pasado el Ministerio de Seguridad y Justicia acordó una ampliación por 4 meses por una cifra de $ 50.436.000.