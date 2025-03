La escasa productividad y el mutismo de exintendentes que son legisladores

Son cuatro los legisladores provinciales que hasta hace menos de un año y medio eran intendentes de distintas comunas de Mendoza. Encabezaron sus listas, con la boleta única y como eran nombres conocidos, eran factibles de ser votados. Son todos de Cambia Mendoza y a excepción de uno, tienen un perfil bajísimo, poca producción de proyectos y hasta casi no hablan en las sesiones. Uno de ellos presenta muchas iniciativas pero también hay versiones que le atribuyen su hiperactividad en parte porque está en una interna con el propio oficialismo del que forma parte.

Los exintendentes y legisladores son el diputado Miguel Ronco (exintendente de Rivadavia y el que menos proyectos ha presentado); y los senadores Gerardo Soto (ex jefe comunal de Tupungato); Marcelino Iglesias (Guaymallén) y Walter Marcolini (Guaymallén). En las elecciones del 2023, encabezaron las categorías senadores (en el caso de los tres último) y diputados (Ronco) de sus respectivos distritos. Como se votó con boleta única, fue fácil identificarlos. Sobre ellos, pesaba una gran expectativa, teniendo en cuenta que fueron intendentes durante 8 años. En el mundillo de la política se pensaba que la iban a "romper" en la Casa de las Leyes.

Sin embargo, sólo Marcolini, presidente de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales se destaca por hablar mucho en las sesiones y presentar variados proyectos. De todas maneras, varias fuentes consultadas aseguran que tiene mala relación con la mayoría de los dirigentes de Cambia Mendoza debido a la interna que existe con su sucesor en la intendencia, el actual intendente Alejandro Jany Molero, quien esta respaldo por el Gobierno provincial. Pero además, Marcolini viene de las Ciencias Sociales, y de alguna manera, teniendo en cuenta los proyectos que presenta, está en su "salsa".

Quien entró con el pie izquierdo a la Legislatura fue Ronco. Como develó MDZ el 25 de diciembre del año 2023, apenas asumió el 6 de diciembre de ese año, se fue a la playa, pero no a cualquier playa. Estuvo en Playa del Carmen lugar paradisíaco que forma parte del Caribe mexicano, desde donde sesionó de manera remota desde el 15 al 29 de diciembre de ese año. Esta situación generó repudios y además, frenó la posibilidad de que los legisladores pudieran participar de una sesión desde cualquier lado, una modalidad heredada de la pandemia.

De los cuatros legisladores exjefes comunales, el rivadaviense es el que menos se ha destacado en la Legislatura. Habla poco en las sesiones y su productividad legislativa ha sido casi nula. Ronco ha presentado, de acuerdo a la página web de consultas de Diputados, sólo dos proyectos de su autoría. El resto de las inicativas en las que figura son aquellas en las que ha acompañado a otros legisladores. Sus proyectos: uno de resolución en reconocimiento a una joven de su departamento por sus logros obtenidos en el campeonato sudamericano de trail running y otro, uno de ley para declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación un acceso comunero en Rivadavia. Además se sumó a cuatro iniciativas de su bloque, es decir, las firmó como co- autor pero no son propios.

Miguel Ronco, actual diputado y exintendente de Rivadavia

Del Este nos vamos al Valle de Uco, cuyo representante de Cambia Mendoza y exintendente es Gustavo Soto, quien es el vicejefe del bloque. Según la página web del Senado,presentó sólo un proyecto de ley aunque varios proyectos de resolución, la mayoría vinculado a Tupungato. Su proyecto de ley fue muy similar al presentado por Ronco: "declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación inmuebles como callejón comunero de Villa Bastías", del departamento del que fue intendente. Este diario intentó comunicarse con él, pero no obtuvo respuesta.

Entre sus resoluciones, figuran la declaración de interés de un proyecto educativo del colegio Compañía de María de Tupungato; la labor de la Asociación Cultural Sanmartiniana de Valle de Uco;el torneo patagónico de veteranas de tenis que se hizo en agosto del año pasado en Mendoza,la jornada técnica de durazno para industria que se hizo el 13 de junio del año pasado; la labor cultural del elenco Comunicadores; los libros Malvinas 10 historias, 10 héroes de Susana Santoni y la Capilla Sagrado Corazón que queda camino a los Cerrillos en San Jose, es decir en Tupungato. Además, el exintendente presentó un pedido de licencia entre el 15 y el 21 de octubre del año pasado. Según sus colegas consultados no se destaca por la oratoria, sólo interviene cuando reemplaza a la presidenta del bloque Natacha Einsenchlas.

Un dirigente con larga trayectoria en la política, con un carácter fuerte y que no suele usar eufemismos para comunicarse es Marcelino Iglesias. Sin embargo, en la Legislatura, no tiene intervenciones que se destaquen ni formen parte de la agenda pública. "Mi actividad está en las comisiones, participó de tres: Hidrocarburos, Ambiente y Presupuesto. No busco fotos, no me interesa, tengo muy bajo perfil", le dijo Iglesias a MDZ. "Nunca he faltado a una sesión, no me interesa salir en los diarios, no me van a ver buscando protagonismo. Creo que los legisladores que somos oficialistas tenemos que buscar defender los proyectos del Ejecutivo", sumó.

Además contó que tiene un proyecto para que las comunas se hagan cargo del arbolado público. "Aún estoy esperando que me responda la ministra de Ambiente y Energía, Jimena Latorre. Entiendo que tiene que ver con que ha estado muy ocupada con otros temas, como minería e hidrocarburos pero ya vamos a tener una respuesta. Mi proyecto ya lo tengo hablado con los intendentes y la idea es que se encarguen del arbolado público porque la verdad es es un tema que siempre recae sobre los municipios y mi propuesta incluye que después hagan una rendición a la Provincia", dijo. Además, agregó información sobre su gestión en Guaymallén respecto a este tema: "Nosotros aumentamos un 18% la cantidad de árboles. Erradicamos 5.000 y plantamos entre 20 y 30.000", aseguró.

En diálogo con este diario, algunos legisladores confensaron que les impacta la poca participación como orador que tiene el exintendente en las sesiones. "No es el mismo que era hace unas décadas en la Legislatura cuando generaba grandes debates", dicen. Que incluso, lo ven leyendo libros en el recinto legislativo. Uno hombre cercano a él, contó que durante 2024 se dedicó a sus problemas de salud, producto de una operación de columna que le dejó secuelas.

Iglesias,según la información oficial, presentó resoluciones como un reconocimiento póstumo al artista Aníbal Castellino; al doctor Carlos Flores Labra por su trayectoria y la carrera de especialización en prostodoncia de la UNCUYO. Junto a otros legisladores, también pidió como proyecto de ley modificar el artículo 42 de la Consititución nacional vinculado al equilibro fiscal del sector público provincial y municipal y una modificación de la ley de arbolado público, como contó. Además junto a otros de sus colegas la declaración de interés del libro 71 La gesta fundacional de las maestras mendocinas de Marcos Garcetti y la declaración de interés del Honoris Causa al profesor Santiago Kovadloff por parte de la UNCUYO. Marcelino Iglesias, exintendente, actual senador provincial

Marcolini, en tanto, pidió mediante una resolución que continúe abierta la oficina del ARCA (ex AFIP) de General Alvear;una declaración de interés de la obra de Alejo Vladimir Abutcov; junto a otros legisladores pidió una modificación del reglamento interno en cuanto a las adhesiones e impugnaciones sobre los acuerdos que hace el Senado; un pedido de declaración del proyecto de mejoramiento de la red de alta tensión de 132 KV entre San Rafael y General Alvear; reclamó que la Dirección General de Aduanas nuevamente disponga una unidad regional; un nuevo cajero en Monte Comán; una declaración de interés de los 40 años de la Federación Universitaria de Cuyo; un proyecto de ley modificando el código procesal para facilitar el proceso de adecuación de los conjuntos inmobiliarios preexistentes al régimen de propiedad horizontal. Además presentó como proyectos de ley: establecer pautas para el saneamiento de títulos y regulación dominial y la modicación de otra norma sobre adjudicación de tierras (planes de colonización). Además, pidió al Instituto Nacional de Vitivinicultura que actualice el límite de producción para la elaboración de vino casero; pidió a la Dirección General de Escuelas un playón deportivo para una escuela de General Alvear y al Banco Nación la elevación de tesorería a la sucursal de Alvear.

Impulsó, además, junto a otros legisladores la modificación del artículo 44 de la ley orgánica de municipalidades para que se limite la reelección de los concejales a un sólo periodo consecutivo - algo que se consiguió aprobar- y también presentó un proyecto de ley para modiificar el artículo 84 de la Constitución provincial, que establecen las sesiones ordinarias - las fechas de cuándo se tratan proyectos presentados por los legisladores de cualquier partido no sólo por el Ejecutivo que son las extraordinarias-. Además, entre su frondosa actividad, pidió al Ejecutivo nacional que revea la suspensión del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) que el Gobierno de Javier Milei decidió no prorrogar. También un proyecto de ley para modificar el artículo 3 de la ley 9133 registro de contratos de compra venta de productos agrícolas y un pedido al Gobierno nacional para que defienda las bibliotecas populares y no le saque un fondo preexistente.