María Eugenia Vidal: "Queremos seguir siendo el límite al kirchnerismo"

La diputad nacional María Eugenia Vidal aseguró que la lista de candidatos del PRO para la Ciudad de Buenos Aires busca consolidarse como "el límite al kirchnerismo". La exgobernadora bonaerense será la jefa de campaña del PRO en el distrito y destacó que la lista combina "experiencia parlamentaria, experiencia de gestión y renovación".

"Nuestra primera candidata es Silvia Lospennato, el segundo es Hernán Lombardi, la tercera es Laura Alonso, luego siguen Darío Nieto, Rocío Figueroa y Waldo Wolff", detalló Vidal. Según explicó, la lista completa será distribuida para dar a conocer el orden de los postulantes. "Es un equipo PRO. Salimos a la cancha con un equipo sólido que transmitirá a los vecinos que vale la pena seguir apostando por la Ciudad", afirmó.

Vidal defendió la gestión del PRO en el distrito y aseguró que el partido no basa su campaña en promesas sino en hechos. "El vecino sabe que primero vino el Metrobús, después la peatonalización, ahora la Línea F del subte, además de culminar la línea H, el viaducto Mitre y el Paseo del Bajo", señaló. También mencionó proyectos que el PRO busca impulsar en la Legislatura, como "elevar las penas a los trapitos, la ley de Ficha Limpia y la baja de impuestos".

Sobre la competencia electoral, destacó que el PRO buscará mantener su rol como opositor al kirchnerismo. "Ganamos las últimas nueve elecciones en la Ciudad frenando al kirchnerismo. Queremos seguir siendo ese límite", afirmó. En esa línea, advirtió sobre el impacto de la división del voto opositor: "Cualquier división, como la que plantea La Libertad Avanza, solo fortalece al kirchnerismo".

Vidal sobre un acuerdo con Milei: "Karina decidió ir por separado"

En cuanto a la posibilidad de un acuerdo con el partido de Javier Milei, Vidal afirmó que "el PRO quiso una unión con La Libertad Avanza en todo el país, también en la provincia de Buenos Aires". Sin embargo, señaló que "Karina Milei, presidenta del partido, decidió ir por separado" y que ahora "será el momento de que cada candidato presente sus propuestas".

Vidal también se refirió a la postura del PRO en el Congreso y descartó un alineamiento incondicional con el Gobierno. "Nosotros no apoyamos al oficialismo, apoyamos a los argentinos. Si el programa económico de Milei no va bien, los que sufren son los argentinos, no el presidente", sostuvo. "Sin el apoyo del PRO en el Congreso, garantizando estabilidad, este Gobierno no hubiera llegado hasta acá", agregó.

Por último, Vidal reiteró que el PRO seguirá apostando a la unidad en la provincia de Buenos Aires. "Ojalá vayamos juntos, es lo que nuestro presidente partidario en la provincia, Cristian Ritondo, está trabajando para lograr", indicó. "Hasta ahora, en siete cierres electorales en todo el país, La Libertad Avanza decidió no acordar con el PRO. Parece que es una decisión nacional y no de un distrito", concluyó.