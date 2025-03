El PRO definió a sus primeros doce candidatos en Ciudad y comienza una elección "cruel"

El PRO apuró a sus tropas y reveló este viernes a los cinco primeros candidatos que competirán en los comicios de la Ciudad de Buenos Aires: Silvia Lospennato, como ya habían anticipado, junto Hernán Lombardi, Laura Alonso, Darío Nieto, Rocío Figueroa, Waldo Wolff, Victoria Morales Gorleri, Lautaro García Batallán, Lucía Braccia, Ezequiel Jarvis, Pilar Brown y Sergio Iacovino. De la mano con este anuncio, el partido publicó una foto con los peones electorales, junto a Jorge Macri y María Eugenia Vidal.

Trascendió que el ministro de Salud de la Ciudad, Fernán Quirós, iba a ser el segundo en la lista del oficialismo porteño, pero declinó la oferta por cuestiones familiares. A pesar de eso, confirmó que acompañará a los candidatos participando activamente de la campaña electoral.

Esto tuvo lugar tras la confirmación de Manuel Adorni como candidato para La Libertad Avanza. También se anunció horas después de que Mauricio Macri condenara la falta de acuerdos con el Gobierno, desde el encuentro que encabezó en la Bolsa de Comercio de Córdoba.

“Hace rato que no hay milanesas (en Olivos), se interrumpieron antes del verano”, fue lo que dijo el presidente del partido frente al auditorio. Se refirió a las comidas que solían compartir con el presidente en los primeros meses de su novato gobierno, lo cual no tuvo continuidad por las promesas incumplidas que había hecho Milei.

El PRO mostró sus candidatos para la Legislatura porteña.

"Nunca existió el poder trabajar juntos. Solo rescatarlos cada vez que estuvieron al borde del abismo. Siete distritos se cerraron, en los siete el PRO no ha ido con La Libertad Avanza, todos por decisión de ellos", disparó. Y culpó a Karina Milei por la enemistad en Ciudad de Buenos Aires.

Mientras el espacio amarillo sigue liderando en CABA, el oficialismo busca conseguir más margen a través de la candidatura de Adorni. Rubén Rabanal brindó su análisis político en MDZ Radio FM 105.5, identificando que "ahora mismo no hay ningún espacio político compitiendo en las elecciones que no esté completamente fragmentado". El triunfo del vocero presidencial, entonces, no está asegurado.

Son muchos "pesos pesados" los que van a competir en CABA. El escenario estaría dividido en tres tercios: el PRO, LLA y el peronismo porteño liderado por Leandro Santoro. Curiosamente, Ramiro Marra también competirá en las elecciones. "El enfrentamiento entre el PRO y LLA es como una pelea entre primos y hermanos. Aunque yo concuerdo con algo que dijo María Eugenia Vidal: El partido libertario, en esta pelea con el PRO, le está tirando peligrosos votos al kirchnerismo", comentó.

El exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta también oficializó este viernes a los dos primeros integrantes de la lista con la que competirá en las elecciones legislativas de la Ciudad. Se trata de la senadora nacional del PRO Guadalupe Tagliaferri y el legislador porteño Emmanuel Ferrario.

Por su parte, el líder de la UCR, Martín Lousteau, no será de la partida. El senador no encabezará la lista de candidatos a legisladores porteños de la alianza Evolución, pues optó por integrar a figuras jóvenes y del ámbito universitario. Así, la lista la encabezará Lula Levy, de 29 años, ex presidenta de la FUBA, cargo que mantuvo hasta hace unos días.

Por parte del peronismo, competirán Leandro Santoro competirá con el morenista Alejando Kim y con Juan Manuel Abal Medina.

¿Quién es Silvia Lospennato?

Silvia Gabriela Lospennato, nacida en Buenos Aires el 21 de diciembre de 1977, es una politóloga y diputada nacional del PRO desde 2015. Su trayectoria política comenzó en 2011 dentro del Ministerio de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde primero dirigió la Cuenca Matanza Riachuelo y luego asumió como subsecretaria de Gobierno. Hasta 2014, estuvo al frente de la Unidad de Proyectos Especiales de la Cuenca Matanza Riachuelo (UPE CUMAR). Su llegada a la Cámara de Diputados se dio tras la renuncia de Fernando Niembro en 2015, encabezando la lista de Cambiemos que llevó a Mauricio Macri a la presidencia.

Durante su labor legislativa, Lospennato ha protagonizado intervenciones destacadas en el Congreso, como su encendido discurso en 2016 en el debate sobre el impuesto a las ganancias y su apoyo a la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en 2018. En 2023, fue electa diputada nacional en la lista de Juntos por el Cambio dentro del espacio encabezado por Miguel Ángel Pichetto en la Provincia de Buenos Aires. Más recientemente, en noviembre de 2024, impulsó la Ley de Ficha Limpia, que busca impedir que funcionarios condenados por corrupción sean candidatos. Tras la caída de la sesión por falta de quórum, expresó su indignación y solicitó que el proyecto se trate nuevamente.