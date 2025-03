El irónico mensaje de Ramiro Marra a Karina Milei a horas de confirmar su candidatura en la Ciudad de Buenos Aires

El candidato a legislador por la UCede Ramiro Marra le envió un saludo de feliz cumpleaños a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, luego de que esta ordenara su expulsión de La Libertad Avanza (LLA) y el día después del lanzamiento de su candidatura.

"Nunca hice una declaración contra Karina Milei. Hoy es el cumpleaños de Karina, le mando un saludo de feliz cumpleaños", sostuvo en declaraciones a Radio Rivadavia y añadió: "Se puede hacer política sin ir al conflicto contra los que piensan igual. A Cristina Kirchner no le mandaría un feliz cumpleaños".

En la misma línea, planteó que la menor de los Milei fue la que tomó la decisión de marginarlo del espacio que fundó, y reveló que se enteró por un mensaje de X de la cuenta del partido. "Hay que dejar las cosas atrás porque sino vuelvo sobre un tema y no ayudo en lo que se está haciendo bien. Es un aprendizaje que hay que tener: cuando hay discusiones internas lo único que generas es un conflicto que no ayuda a avanzar", pidió al tiempo que reveló que no hizo "nada grave".

Consultado sobre el diálogo que mantiene con el presidente Javier Milei, Marra reclamó mantener "en privado lo que es del ámbito privado", y reiteró su apoyo al libertario en el ámbito nacional. "Presidente mata amigo. El respeto a la investidura presidencial tiene que estar, uno no puede exponer esas cosas", especificó.

"Tengo muchos amigos de LLA, soy el fundador, y quiero seguir apoyando al gobierno a nivel nacional", aclaró, a horas del lanzamiento de su candidatura a legislador por la Ciudad de Buenos Aires, donde se medirá en mayo con Manuel Adorni, la cabeza de las listas violentas.