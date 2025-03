Tras el anuncio, Javier y Karina Milei se mostraron con Adorni: "Llevamos la motosierra a la Ciudad"

El presidente Javier Milei formalizó este jueves por la noche la candidatura del vocero Manuel Adorni para la elección porteña. El mandatario se sacó una foto con el portavoz y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. A todos se los ve sosteniendo la conocida motosierra libertaria, símbolo del recorte fiscal impulsado por el Gobierno.

"De la mano de @madorni vamos a llevar la motosierra a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. VLLC!", dice el posteo realizado por la cuenta institucional de X de La Libertad Avanza y lo compartió el jefe de Estado.

Acto seguido, el mandatario empezó a dar retuits en su cuenta personal. "La decisión de postular a @madorni en la Capital, el presidente @JMilei deja claro que la batalla cultural también se libra desde el Congreso. Con líderes firmes, leales a sus convicciones y comprometidos con la verdad. MILEI transformando", expresa uno de las publicaciones que viralizó el líder libertario.

"Habemus candidato!! Fin", escribió la legisladora Pilar Ramírez, a lo que el presidente compartió. También reposteó una foto de Adorni junto a Thor, uno de los perros de los hermanos Milei, que suele estar en actividades protocolares de Gobierno.

El vocero venía participando de las últimas actividades partidarias de La Libertad Avanza, a las cuales asistía la propia Karina Milei, quien siempre pensó en Adorni como el "candidato natural" para la contienda en la Ciudad.

"Es quien mejor representa las ideas del presidente y de La Libertad Avanza. Lo anunciamos ahora porque era evidente, no hacía falta demorarlo más porque estaba claro que era él", señaló a MDZ una alta fuente del Gobierno. "El resto de la lista todavía se está definiendo", aclararon desde Casa Rosada.

Adorni seguirá como vocero hasta diciembre. En otras palabras, renunciará días antes de jurar como legislador porteño, por lo que hará campaña mientras sigue teniendo su rol como vocero y a cargo de toda la comunicación oficial y los medios públicos.

El anuncio sobre su candidatura se confirmó este jueves por la tarde, luego de una reunión que encabezó en Casa Rosada la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el asesor presidencial Santiago Caputo, el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem y el propio Adorni. También concurrió Daniel Parisini, más conocido como "el Gordo Dan", uno de los principales influencers libertarios, quien suena como candidato para este año.

En la noche del miércoles, el vocero se había referido a su posible postulación. “Voy a estar en la función que me ponga. Acompañaré las ideas. Si me pide algo, lo tengo que cumplir o me tengo que ir a mi casa”, señaló a TN. Fuentes cercanas al experiodista marcaban que Adorni prefería no ser candidato y continuar con sus funciones en el Gobierno. Sin embargo, prevaleció la necesidad de competirle al macrismo en su emblemático bastión.