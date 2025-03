La Matanza: el escándalo desatado entre Leila Gianni y los empleados de Fernando Espinoza

Luego de pedir que Fernando Espinoza, acusado por abuso sexual, abandone su cargo como intendente de La Matanza, la abogada Leila Gianni fue a buscarlo al edificio de la Municipalidad y protagonizó una tensa escena con los empleados del lugar. "Te queda poco en Matanza, a vos y tus funcionarios inútiles", sentenció.

La exmiembro del Ministerio de Capital Humano acudió al edificio donde trabaja Espinoza para consultar acerca del estado de los expedientes respecto a los pedidos de acceso a la información pública que presentó meses atrás. "No me dejó ingresar al edificio de la municipalidad sin explicación alguna", criticó.

"Me atendieron en la vereda. La explicación que me dieron fue: no ingresas por directivas", escribió desde su cuenta de X. De este modo, se refirió directamente al intendente: "El edificio público no es tuyo. Así te manejás con los vecinos, así se manejan tus empleados. No respetan una sola norma. Te queda poco en Matanza, a vos y a tus funcionarios inútiles".

Video. Gianni en la municipalidad de Espinoza

Espinoza irá a juicio oral por el delito de abuso sexual. La denunciante. Melody Rakauskas, quien fue secretaria privada del dirigente peronista, habló tras la noticia y aseguró que "debería estar preso" porque "un violador no cambia".

"Cuando me enteré que elevaron el juicio no caía", manifestó en diálogo con Radio Rivadavia AM 630. En este sentido, confesó: "Ningún abogado me quería representar porque tenían miedo. Me quitaron hasta la dignidad, me ofrecieron plata para que baje la causa. Los militantes K me enviaban mensajes intimidantes, recibí muchos ataques".

La denunciante dijo que el juez de instrucción Fernando Caunedo, quien confirmó la elevación a juicio oral del intendente, "le devolvió la esperanza". Además, manifestó que la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, "está al tanto de otra mujer que fue abusada" por el funcionario peronista.