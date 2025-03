El dirigente que dejó de hacer campaña y su futuro político está en duda

¿A dónde está Daniel Orozco? No es un juego de ingenio la pregunta. En octubre del año pasado dijo públicamente que tenía intenciones de volver a administrar Las Heras (como lo hizo entre 2015 a 2023), primero como candidato a concejal en las elecciones de medio término que podrían ser este año o el próximo si se desdoblan de las nacionales. Sin embargo, se mostró en actividades de campaña varios meses del 2024 y al menos lo que va del 2025 no se lo ha visto por el departamento e incluso, mientras avanza la causa que tiene en la Justicia por corrupción, solicita con frecuencia permiso para viajar a Buenos Aires por motivos laborales.

El exintendente lasherino sufrió un revés judicial esta semana cuando el Tribunal Penal Colegiado presidido por Claudia Vallejo, Marcelo Gutiérrez del Barrio y Agustín Chacón le rechazó por unanimidad el pedido de la nulidad de la imputación en su contra, como también una solicitud de sobreseimiento en la causa sobre cooperativas truchas, que lo tiene imputado por peculado, es decir por corrupción. Los jueces desestimaron su argumento de que no reunía supuestamente "la condición de administrador que requiere el delito de peculado". No es la primera vez que hace esta solicitud, por lo tanto, su próxima instancia deberá ser la Corte, si es que su estrategia defensiva es seguir insistiendo con estos pedidos.

Pero mientras avanza la investigación, hay algo concreto, que pudo comprobar MDZ en diálogo con varios dirigentes, incluidos exsocios políticos, y es que Orozco no está, como se propuso, haciendo campaña en el departamento que administró durante 8 años y pretende- o pretendía- ser concejal por los próximos 4. Este diario intentó comunicarse con el exintendente pero no respondió. Sin embargo, en Las Heras, no lo han visto en ninguna actividad pública ni privada, de acuerdo a lo que comentaron varias fuentes de distintos partidos.

De hecho, en sus redes sociales, que supo usar durante el año pasado, mostrándose en eventos como el Día de la madre, dejó de publicar a comienzos de este año. Su última publicación en Instagram fue de noviembre del 2024 y no hizo más posteos. En X, su último posteo fue el 17 de agosto del año pasado, en el Cerro de la Gloria para recordar a San Martín. En Facebook, mostró por última vez un texto con tinte de campaña el 31 de enero de este año, a raíz del aniversario de Las Heras. Ahí utilizó hashtags que supo usar en otras épocas como #doc - que como es médico lo usó como parte de la campaña para la vicegobernación en 2023 que perdió- Hizo una públicación más sobre el cáncer infantil y no volvió a postear.

Un último posteo de "campaña" de Daniel Orozco

En La Unión Mendocina, de donde fue candidato a vicegobernador en 2023, tampoco han tenido contacto. Incluso, muchos miembros le achacan sus causas judiciales como una de las razones de que al grupo le cueste mostrarse consolidado. "Sabemos que si es candidato, no va a ser por nuestro frente", dijo un legislador en estricto off a MDZ. Sus excolaboradores tampoco tienen vínculo con él.

En la Justicia, donde se lo investiga por una supuesta participación de un manejo irregular de fondos para cooperativas (en particular la cooperativa Manos a la Obra), mediante el “direccionamiento de licitaciones públicas" y contrataciones directas “para realizar limpieza de calles y espacios públicos”, pero que, en los hechos, tenía por fin -según denunció la fiscalía- “hacerse del pago de recursos dinerarios del municipio por servicios que no serían prestados en las condiciones pactadas”, ha dado señales. Pide de manera permanente permiso para viajar a Buenos Aires por razones "laborales", además de sus intentos por ser sobreseído.

¿De qué va a trabajar Orozco a la capital del país? De médico, responden quienes lo aprecian. Otros dirigentes en cambio, sostienen que va a ver a una de sus hijas, quien vive en esa ciudad. En cambio, hay quienes sostienen- en forma irónica- que viaja a encontrarse con Fernando Burlando, el mediático abogado que anunció públicamente que era su defensor y que, de acuerdo cuentan en Tribunales "no se lo ha visto por Mendoza", a excepción de cuando se juntaron en la provincia e hicieron pública la estrategia.

Otra versión es que "sería candidato a diputado nacional"- ya no a concejal- por el nuevo partido del exjefe de Gobierno porteño y candidato a legislador por esa ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, es decir por el MAD. Este diario le consultó a un dirigente de primera línea del larretismo y negó esa posibilidad. Incluso, aseguró no tener referentes en Mendoza, al menos por ahora. También circuló hace 15 días, un comunicado del partido Federal donde se lo desvincula a Orozco de cualquier participación en el partido Federal. El posteo del Partido Federal desvinculando a Orozco

¿Dónde está Daniel Orozco? ¿Volverá a hacer campaña? ¿Será candidato? Por ahora es una pregunta que parte del arco político se hace. De hecho, para el oficialismo de Las Heras (Cambia Mendoza) fue un alerta cuando anunció su postulación a concejal. Hoy, como no está presente es sólo una duda a futuro.