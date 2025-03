“Qué linda que es”: la inesperada respuesta de Manuel Adorni a la chicana de Cristina Kirchner

Tras recibir un fuerte dardo de Cristina Fernández de Kirchner durante el fin de semana, el vocero presidencial, Manuel Adorni, salió a responderle y su reacción fue sorpresiva. Lejos de escalar el conflicto, optó por un tono irónico y minimizó la crítica de la exmandataria.

En el programa televisivo ¿La ves? de TN, el funcionario de Javier Milei vio junto al conductor Jonatan Viale el momento en que la expresidenta lo chicaneó frente a un congreso sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

CFK en el Congreso de Educación Nacional.

“Hubo un sincericidio, durante esas conferencias, que hace ese vocero que dicen que es inteligente”, inició ya valorando negativamente a Manuel Adorni. Luego sumó: “Fíjense lo que dijo cuando un periodista le preguntó cómo era el acuerdo con el fondo. Él contestó que ‘es una rueda de auxilio’, pero horrible metáfora, hermano. ¿Cuándo usamos la rueda de auxilio? Cuando pinchaste, querido. Y pincharon”, lanzó CFK.

Al terminar el clip, Adorni no se contuvo la risa y dijo, a pura ironía: “Qué linda que es”. Según explicó. se enteró “por las redes” porque ya no la escucha. “En un momento me parecía divertida o interesante, porque es una persona que manejó la Argentina. El esquema kirchnerista debería aportar, pero como no es el caso, no la veo más porque no me suma nada”, contraatacó el vocero.

Después de devolverle la chicana, se metió con la discusión de fondo: el acuerdo con el FMI. Sobre este punto, reafirmó que “efectivamente siempre se usó como rueda de auxilio”, pero que, en este caso, el nuevo programa “es utilizado por primera vez dentro de un plan económico consistente”.

Inmediatamente dejó los chistes de lado y profundizó su defensa al modelo económico que lleva adelante la administración libertaria. “Roza lo milagroso que, después de lo que nos dejaron, hayamos transitado esto sin una hiperinflación y sin que vuele todo por el aire”, sostuvo, en un nuevo golpe a CFK.

En esta línea, Adorni aseguró que ahora en materia económica “las cosas están bien hechas” y sumó: “El acta de defunción de la inflación la tenemos firmada, lo que no tenemos es fecha”. Y para cerrar, afirmó que la divisa informal se mantiene en un valor “parecido” al momento en que asumió Milei, y que esto no genera preocupación en el Ejecutivo, desmintiendo varios rumores.