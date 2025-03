El Gobierno dilata la definición en Ciudad y desmiente candidaturas testimoniales

El Gobierno demora la definición sobre quién encabezará la lista de candidatos en la elección porteña, a tres días de la fecha límite. Se realizan reuniones diarias en Casa Rosada y el gran interrogante es si el Ejecutivo se desprenderá de una figura del Gabinete para competirle al PRO en su emblemático terruño.

El objetivo de la gestión libertaria es “vencer al macrismo” y pretende “ir con todo”, a diferencia de la posible alianza electoral con el PRO en la Provincia de Buenos Aires.

En Balcarce 50 sostienen que “lo importante para la elección es el apoyo de Javier y Karina y el rumbo del plan económico”. Sin embargo, estrategas de la Libertad Avanza siguen recibiendo encuestas que tientan la postulación de funcionarios nacionales para la competencia en la Ciudad, prevista para el 18 de mayo.

El peronismo y otros sectores de la oposición denuncian que Milei piensa en candidaturas testimoniales que le garanticen el triunfo en la Capital. En el Gobierno descartan de plano esas acusaciones y aseguran que si juegan con un referente de la gestión “no será para la foto”.

El principal funcionario que apuesta Javier Milei es el vocero Manuel Adorni, quien mide mejor en la mayoría de encuestas que llegan al despacho presidencial. No obstante, todavía hay dudas de Karina Milei de su salida como portavoz ya que cumple una serie de funciones que son valoradas en la mesa chica de Gobierno. No cuentan con un reemplazante natural que convenza. Desde el entorno del comunicador señalan que “si es elegido por el presidente, claramente no será un candidato testimonial y dejará la vocería”.

En las usinas libertarias reconocen la encrucijada de terminar usando funcionarios de renombre para la elección porteña y perder candidatos de peso para la contienda nacional, que resultan claves para el Gobierno en su objetivo de mejorar la cantidad de legisladores propios en ambas cámaras.

Desde el entorno de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, desacreditan las versiones que la daban como posible candidata para la elección porteña y aclaran que solo podría postularse para senadora nacional, si es que existiera un pedido explícito de Milei. Mientras tanto, en Balcarce 50 se barajaban las postulaciones de la titular Capital Humano, Sandra Pettovello, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Por el momento solo fueron mediciones y “no existió el llamado de Javier aún”. Ante este contexto, aún no hay señales claras de que el Gobierno utilice a influencers libertarios, tales como Daniel Parisini, más conocido como "el Gordo Dan". También se sigue pensando en el economista, Miguel Ángel Boggiano, de estrecha amistad del mandatario.

Al respecto, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se pronunció sobre cuál es la mejor alternativa para el Gobierno. Para el funcionario, Adorni sería una posibilidad competitiva, pero reconoció las dudas sobre su alejamiento en el cargo de vocero: "Yo creo que es una pena sacarlo de la tarea que cumple, que es muy bueno, y también sería muy bueno como candidato en la Ciudad”.

El jefe de ministros no descartó la posible inclusión de alguna sorpresa, proveniente de los principales exponentes de La Libertad Avanza en las redes. "En una de esas presentamos un candidato nuevo en la vida política de la Ciudad", comentó, en diálogo con Radio La Red.

"Dan seguramente podría tener apoyo. Sin duda es un candidato distinto", señaló Francos, aunque aclaró que se estaba evaluando si puede presentarse "por razones de residencia".

Además de la injerencia de Karina Milei y el asesor Santiago Caputo, las gestiones son realizadas a diario por el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, y la legisladora Pilar Ramírez, principal referente de la secretaria general de la Presidencia en la Legislatura porteña