La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sorprenderá este jueves al encabezar una recorrida por las calles porteñas, a dos días de que cierren las listas para la competencia electoral en la Ciudad de Buenos Aires, prevista para el 18 de mayo. La funcionaria protagonizará a las 9 una recorrida en la intersección de las avenidas Santa Fe y Pueyrredon, en el barrio de Recoleta, donde se mostrará con vecinos. Será previo a su participación a la reunión de gabinete que encabezará Javier Milei en Casa Rosada.

La actividad de Bullrich se enmarca en días claves para el Gobierno, que todavía no oficializó quién estará al frente de la lista de candidatos para la competencia porteña. En el Ejecutivo piensan en alguna figura libertaria de renombre y las posibilidades se reducen a algún miembro del Gabinete.

Sin embargo, desde el círculo íntimo de la ministra descartan cualquier postulación para ser legisladora porteña, aludiendo a que no aceptará alejarse del Ministerio a cambio de ese puesto. "No hay ninguna chance", señaló una fuente bullrichista, consultada por MDZ. De todas formas, no se niega que la ministra pueda ser candidata a diputada o senadora en las elecciones nacionales, "si es que la llama el presidente y se lo pide".

¿Ministra candidata? Bullrich sale de campaña por la Ciudad. Foto: NA.

El principal funcionario que apuesta Javier Milei es el vocero Manuel Adorni, quien mide mejor en la mayoría de encuestas que llegan al despacho presidencial. No obstante, todavía hay dudas de Karina Milei de su salida como portavoz ya que cumple una serie de funciones que son valoradas en la mesa chica de Gobierno. No cuentan con un reemplazante natural que convenza. Desde el entorno del comunicador señalan que “si es elegido por el presidente, claramente no será un candidato testimonial y dejará la vocería”.

En Balcarce 50 reconocen la encrucijada de terminar usando funcionarios nacionales para la elección porteña y perder candidatos de peso para la contienda general, que resultan claves para el Gobierno en su objetivo de mejorar la cantidad de legisladores propios en ambas cámaras.

Mientras tanto, se barajaban las postulaciones de la titular Capital Humano, Sandra Pettovello, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Por el momento solo fueron mediciones y “no existió el llamado de Javier aún”. Ante este contexto, aún no hay señales claras de que el Gobierno utilice a influencers libertarios, tales como Daniel Parisini, más conocido como "el Gordo Dan". También se sigue pensando en el economista, Miguel Ángel Boggiano, de estrecha amistad del mandatario.

Patricia Bullrich viaja a Córdoba y le compite la provincia a Macri

Al término de la reunión de gabinete, Bullrich viajará a Córdoba. La ministra encabezará el cierre del Curso Avanzado en la Lucha contra el Narcotráfico – Etapa I, Región Centro. Bullrich se encontrará con su par del gobierno cordobés, Juan Pablo Quinteros, y la dirigencia invitada.

Por su parte, el expresidente y titular del PRO, Mauricio Macri, también estará en Córdoba y mantendrá un almuerzo de la Bolsa de Comercio y se reunirá con sus militantes ante el armado electoral en una provincia históricamente afín.