El intendente de Río Gallegos repudió la demolición del monumento a Osvaldo Bayer: "Pobreza intelectual"

El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, criticó la demolición del monumento al periodista y escritor Osvaldo Bayer, ordenada por el Gobierno nacional. "Es de mucha pobreza intelectual", afirmó el jefe comunal, quien denunció que la decisión se tomó sin notificación previa ni justificación adecuada. Además, anticipó que el municipio la reconstruirá.

El monumento estaba ubicado en el portal de ingreso a la ciudad. Según Grasso, los argumentos presentados por las autoridades fueron "totalmente falaces y mentirosos". "No solamente no avisaron absolutamente a nadie ni desde el Gobierno nacional ni desde Vialidad, sino que tampoco lo justificaron debidamente", aseguró.

El intendente rechazó la versión oficial que vinculaba la demolición con problemas pluviales o de contaminación visual y aseguró que se trató de una acción arbitraria. "Fue un golpe, realmente. Metieron la pata y no saben cómo salir", sostuvo.

Grasso afirmó que el municipio reconstruirá el monumento. "Por supuesto vamos a volver a levantarlo dentro de lo que es el ejido", dijo. Sin embargo, reveló que la escultura fue destruida al punto de que su restauración resulta inviable. "Estuvimos en comunicación con Villalba, el escultor que hizo la obra, y como la destrozaron, la rompieron y la doblaron, nos cuesta más arreglarla que hacerla de nuevo", explicó.

El intendente comparó el episodio con su decisión de retirar el monumento de Julio Argentino Roca del centro de la ciudad. "Yo saqué el monumento de Roca, pero lo llevé a un lugar donde tenemos los monumentos de la democracia, que es la Plaza de los Presidentes. Lo dejé a un costado porque no fue parte de la democracia, pero no lo destruí, no lo decapité, no lo tiré", enfatizó.

Grasso también cuestionó el momento elegido para la demolición, que ocurrió el 25 de marzo, un día después del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. "Imaginate que no tuvieron las agallas de poder hacerlo mismo 24 de marzo, que lo han hecho el día después", sentenció.

Finalmente, pidió explicaciones a las autoridades nacionales y exigió un debate abierto sobre la decisión. "Siempre piden dialogar", dijo, en referencia a los reclamos de consenso por parte del Gobierno.