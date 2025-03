Inseguridad y FMI: los dos temas que dañan la imagen de Javier Milei, según un informe

Las victorias políticas que festeja un gobierno no siempre son celebradas por la sociedad. Mientras el presidente Javier Milei continúa en estado de ebullición por su victoria en el Congreso de la Nación, donde la Cámara de Diputados le dio luz verde al DNU sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un estudio de la consultora Zuban Córdoba y asociados reflejó una nueva caída de la imagen presidencia.

"En este último estudio que realizamos en marzo, una primera conclusión aparece de forma ineludible: una nueva tendencia en la opinión pública argentina que comenzó a aparecer en enero y se fue consolidando desde entonces y es la imagen negativa del gobierno que no hace más que crecer mes a mes. Un 58% desaprueba la gestión de Javier Milei. La negatividad aumenta lenta pero sostenidamente y parece no encontrar techo. El cambio del tono y la evaluación del gobierno se van consolidando mientras aparecen cada vez más frentes problemáticos en la agenda política", afirma el informe al que accedió MDZ.

Para Zuban Córdoba y asociados, ninguna administración está exenta de un traspié que pueda modificar el curso de sus objetivos. "Puede ser una conferencia de prensa donde se anuncian las metas de inflación, una foto filtrada de un festejo de Olivos o un discurso en Davos. Un hecho disruptor aparece y modifica el tono de la conversación pública", analiza el texto.

En este contexto, para la consultora "un 63% tiene una imagen negativa del FMI. Y también un 63% rechaza la posibilidad de un nuevo préstamo. El nuevo acuerdo con el fondo, aunque importante para el gobierno, genera rechazo en la opinión pública. Luz de alarma para los gobiernos que insisten en vender esos pactos como un triunfo político".

DDD Marzo 2025 by mauro.sturman1987

El otro problema que aparece en el horizonte libertario está relacionado con un tema que viene motorizando cruces y conflictos con el gobernador Axel Kicillof: la inseguridad. No es casual que en un año electoral oficialismo y oposición repartan culpan y eludan responsabilidades ante una sociedad que reclama salir a la calle con tranquilidad. En este sentido, Zuban Córdoba y asociados sostiene que "un 52% cree que los asaltos aumentaron desde la asunción del nuevo gobierno y en los grandes centros urbanos el porcentaje de gente que se siente insegura supera siempre el 50%. Un 50% cree que el gobierno de Milei no está haciendo nada para frenar la inseguridad a pesar de que habla de ella todo el tiempo".

Por último, pero no menos importante, los escándalos políticos completan el trío de temas que generan rechazo en la sociedad argentina, cansada de poner el hombro a las crisis sin hallar respuestas concretas. "Otra duda que estuvo siempre en boca del círculo rojo argentino desde la asunción del gobierno y se repetía en conversaciones de café y en roscas varias: mientras el gobierno no perforara el 40% de aprobación no iba a tener problemas de gobernabilidad. Pues bien, la aprobación está ahora mismo en un 41,6%. ¿Quiénes serán los garantes de la gobernabilidad si este gobierno empieza a ser una gestión apoyada solo por un tercio de la sociedad? Hacerse estas preguntas en octubre del año pasado era casi ciencia ficción. Hoy, es una realidad abrumadora", culmina el estudio.