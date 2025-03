En vivo: "Casi me muero de espanto", Cristina no le dejó pasar el error a Milei

La expresidenta Cristina Kirchner habla en el Congreso Educativo Nacional "Imaginar y transformar".

En la apertura de su discurso, Cristina hizo referencia al error cometido este viernes por el presidente Javier Milei, quien rebautizó al Libertador como "Juan José de San Martín" durante un acto en conmemoración del 213° aniversario de la creación del Regimiento de Granaderos a Caballo.

“El hecho de tener un presidente que no sabe cómo se llama San Martín justifica un Congreso Educativo”, disparó Cristina, agregando: “Casi muero de espanto, no sé cómo no se cayó un granadero”.

En vivo desde el Congreso Educativo Nacional “Imaginar y transformar” que se realiza en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. https://t.co/Txv0V7CJyj — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 22, 2025

La figura de Perón y los militares

Cristina Kirchner reivindicó la figura de Juan Domingo Perón y calificó de "trogloditas" a sus críticos. Para la presidenta del PJ, José de San Martín encabezó un "Ejército de liberación nacional en el siglo XIX" y Perón "un Ejército de liberación económica en el siglo XX".

"Esto para los trogloditas que no queremos a los militares, pero si somos peronistas, hermano. ¿Qué les pasa? ¡El General Perón!", lanzó Cristina Kirchner.