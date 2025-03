Cristina Kirchner le contestó a Donald Trump por la prohibición de ingeso: "Son de manual"

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner le contestó a Donald Trump, luego de que Estados Unidos le prohibiera el ingreso por las causas de corrupción. "Son de manual", lanzó la titular del Partido Justicialista (PJ) durante un acto en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

"Ahora largan está prohibición de ingreso", introdujo la exvice y recordó: "Este año se cumplen 80 años del '45 (1945, el año en que Juan Domingo Perón se convirtió en un líder popular), de Braden o Perón, increíble dije yo, es casi un trabajo práctico del cuarto giro, una maravilla".

Cristina Kirchner no dejó pasar la posibilidad de disparar también contra el presidente Javier Milei, quien celebró en redes sociales la decisión que tomó un tribunal norteamericano. "Este hombre no se la banca solo", dijo y destacó que la decisión del país norteamericano fue "muy a pedido" de Milei.

"La frutilla del postre, el tribunal de Casación macrista... pero así están las cosas", analizó Cristina Kirchner, que retomó la teoría del lawfare para explicar la decisión de la Cámara Federal, que ayer mismo rechazó su apelación en la Causa Vialidad y definió que el expediente pasará a la Corte Suprema.

Por otro lado, sostuvo: “El hecho de tener un presidente que no sabe cómo se llama San Martín justifica la realización de un Congreso Educativo”. Y agregó: “Casi muero de espanto, no sé cómo no se cayó un granadero”.