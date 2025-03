"Casi me muero de espanto": Cristina habló en la UBA y criticó fuerte a Milei

La expresidenta Cristina Kirchner habló este sábado en el Congreso Educativo Nacional "Imaginar y transformar".

En la apertura de su discurso, Cristina hizo referencia al error cometido este viernes por el presidente Javier Milei, quien rebautizó al Libertador como "Juan José de San Martín" durante un acto en conmemoración del 213° aniversario de la creación del Regimiento de Granaderos a Caballo.

“El hecho de tener un presidente que no sabe cómo se llama San Martín justifica la realización de un Congreso Educativo”, disparó Cristina, agregando: “Casi muero de espanto, no sé cómo no se cayó un granadero”.

La figura de Perón y los militares

Cristina Kirchner reivindicó la figura de Juan Domingo Perón y calificó de "trogloditas" a sus críticos. Para la presidenta del PJ, José de San Martín encabezó un "Ejército de liberación nacional en el siglo XIX" y Perón "un Ejército de liberación económica en el siglo XX".

"Esto para los trogloditas que no queremos a los militares, pero si somos peronistas, hermano. ¿Qué les pasa? ¡El General Perón!", lanzó Cristina Kirchner.

Cristina contra el Gobierno: "Pincharon, hermano"

Cristina Kirchner criticó el rol del vocero Manuel Adorni y afirmó que el Gobierno recién ahora se dio cuenta que el problema no eran los pesos, sino "que eran los dólares".

"Un periodista le preguntó al vocero, que dicen que es inteligente. Fíjense lo que dijo cuando un periodista le preguntó sobre el FMI. Él contestó que el Fondo 'es una rueda de auxilio'.

¡Horrible metáfora, querido! ¿Cuándo usamos la rueda de auxilio? Cuando pinchaste, hermano. Y pincharon, hermano, pincharon", dijo. Y profundizó: "Le pasaron motosierra a Dios y María santísima y se dieron cuenta que los pesos no eran el problema, sino que eran los dólares. ¡Hola! ¡¿Qué tal?! Ocho años sentada ahí; cuatro años acompañándolo a Néstor; 12 en la Gobernación; 14 años de legisladora nacional; pasamos por todas las experiencias".

El "doble comando" de los hermanos Milei

Cristina Fernández de Kirchner habló de "doble comando" en el Poder Ejecutivo al apuntar contra el presidente Javier Milei y su hermana, Karina Milei.

"Tenemos un Poder Ejecutivo bicéfalo, dicho por el titular del Ejecutivo. No sé. Y pensar que hablaban de doble comando con Néstor y conmigo; discúlpenme, saben que la falsa humildad no es mi fuerte, pero entre el doble comando mío y este: ¡¿Qué querés que te diga?!", lanzó.

Críticas por el DNU de la deuda

Cristina Kirchner criticó en duros términos a los diputados peronistas que no votaron junto a su bloque en la sesión del miércoles pasado en la que se aprobó la Cámara baja blindó el DNU de la deuda.

"También tenemos que mirar un poquito en casa cómo andamos, no no solamente mirar otras fuerzas políticas, sería deshonesto", inició.

Y continuó: "Si los diputados peronistas de Catamarca, Tucumán, los diputados peronistas que fueron con Sergio Massa en la boleta Misiones, Y los de Salta hubieran votado junto al peronismo y las otras fuerzas políticas, este cheque en blanco no existiría".

Milei "no se la banca solo"

Cristina Kirchner insinuó que el presidenta Javier Milei "no se la banca solo", en referencia a la prohibición de entrada a los Estados Unidos que dictó el gobierno de Donald Trump en las últimas horas.

"Muy a pedido este hombre, no se la banca solo; le molesta lo de 'Che, Milei' y lo lamento. Por supuesto, la frutilla del postre ayer, casi en sincronización, el Tribunal de Casación -macrista- negando el recurso extraordinario. Son de manual", lanzó.