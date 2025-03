La oposición se arma contra Alfredo Cornejo pero vuelve el fantasma de la atomización

"¿Es verdad que están armando un partido nuevo?", dijo sorprendido un dirigente de una fuerza a otro en los últimos días. La respuesta fue positiva. El clivaje unidad o atomización de los partidos políticos en los tiempos que corren, parecen ser el pronóstico que anticipa cómo será el resultado electoral. Es que hay algo concreto en Mendoza y en otros distritos: nadie tiene los suficientes votos como para asegurarse el triunfo legislativo y por lo tanto, como viene ocurriendo en los últimos años, los frentes electorales parecen ser la mejor opción, es decir las alianza entre los partidos para ir juntos a las elecciones.

Sin embargo, si los comicios fueran hoy, las coaliciones tambalean en Mendoza y se abre la incógnita: ¿lograrán unirse? En el caso de la oposición, si hay diferentes partidos que "pescan en la misma pecera", es decir tienen un electorado similar, se dividen los votos y esa situación favorece al oficialismo.

El PJ

La noticia de que la senadora Anabel Fernández Sagasti, como representante de La Cámpora, tenga listo para presentar en la Justicia electoral un partido nuevo por las dudas de que en Mendoza no haya PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias) para los comicios provinciales de medio término (que aún el gobernador Alfredo Cornejo no define si unificará con la Nación para el 26 de agosto o las dejará como indica la ley para febrero del año próximo) devela el panorama que vive el peronismo local. "Se la pasan diciendo que van a ir sin La Cámpora", le contaron desde el espacio, con tono de queja, a MDZ en referencia a los intendentes peronistas, quienes conducen el partido y además se juegan la composición de la mitad de los Concejos Deliberantes.

¿Logrará unirse el PJ o no? A nivel nacional, las internas también existen aunque nadie habla de no salirse del partido de Evita y de Perón. El conductor provincial es el exintendente sanrafaelino Emir Félix quien habla todo el tiempo de la unidad. Incluso, aclara que están todos incluidos y promete ampliar la coalición que integra el PJ.

Verdes, díscolos y atentos a Milei

El año pasado uno de los partidos que sonaba muy fuerte para ser parte de esa alianza era el Partido Verde. Fuentes de ese partido, no lo descartan para nada ante la consulta de este diario pero también aseguran que otros dirigentes los llaman por la misma razón. "Nuestra agenda entusiasma", pronuncian.

El presidente del PJ, Emir Félix

Pero, ¡ojo! Que hay otra opción que tampoco les disgusta. Ir solos, con el sello Partido Verde y hacer coaliciones con partidos departamentales. No es sólo un deseo: están caminando la provincia y activando diálogos con partidos departamentales, especialmente en el Sur, - como Malargüe- y el Este, donde miden poco. El Gran Mendoza es su fuerte y ya hay algunos dirigentes que ven al presidente del partido, Mario Vadillo como posible candidato a diputado nacional y a Emanuel Fuggazzotto, diputado provincial, como aspirante para renovar su banca, algo que no ven como un imposible. Si el Partido Verde hace una alianza, ¿en qué lugar de las listas quedarán sus principales dirigentes?

La Unión Mendocina, que quedó cerca de la ruptura hace un mes, tuvo una charla profunda entre los bloques legislativos y decidieron reactivar la actividad y mostrarse juntos. De hecho, con cada proyecto que presentan los legisladores que los integran hay una foto de apoyo que acompaña cada movida. El frente es variopinto en cuanto a lo ideológico, hay peronistas, está el PRO, dirigentes como Jorge Difonso que viene de un partido que desde 2027 gobierna San Carlos. Cuentan con un costado positivo: quedaron segundos en la elección del 2023 a estar de ser muy nuevos. Sin embargo, el 2024 fue desintegrador, especialmente por la decisión de los dos principales candidatos, Omar De Marchi- aspirante a la gobernación- y Daniel Orozco- a vice- de correrse de la escena. De Marchi se fue a Buenos Aires donde ocupó dos cargos, primero como Secretario de Relaciones Parlamentarias del Congreso y actualmente como vicepresidente de Aerolíneas Argentinas. Siempre en el Gobierno de Javier Milei.

De todas maneras, algo parece empezar a cambiar. De Marchi, empieza a moverse nuevamente en Mendoza. Estuvo por ejemplo, en la apertura de sesiones de Luján de Cuyo, que protagonízó el único intendente del PRO, Esteban Allasino. Es la gestión que el PRO quiere mostrar como "modelo de gestión" en los próximos de los comicios. ¿El PRO dentro de La Unión Mendocina? No es algo que sea seguro. El PRO podría ir solo, con otros partidos " de centro derecha" incluida o no La Libertad Avanza si es que Mauricio Macri y Javier Milei avanzan en una alianza, algo que dependerá del distrito. De Marchi junto a Esteban Allasino

El eje Milei /o no Milei puede llegar a dividir a LUM. Quizá dependa de si desdoblan o no las elecciones. De hecho, hay algunos dirigentes que ya se juntan a parte, una vez a la semana religiosamente, para charlar si es posible un acuerdo que sea mendocino y no mileísta en lo nacional. En ese armando está un exsocio de Cambia Mendoza, el Partido Socialista. "Estamos convencidos que hay que ir a una construcción colectiva", le dijo a MDZ, Gerardo Santarelli, como representante del socialismo. Ese partido tiene un congreso previsto para el 17 de mayo. En ese espacio quedarán habilitados para hacer alianzas.

El oficialismo, que encabeza Cambia Mendoza, coquetea con La Libertad Avanza pero no termina de convencerse. Hay resistencias de algunos intendentes pero a la vez la imagen de Javier Milei no es la que era. ¿Qué hacer? Está por verse. Lo mismo que la oposición. ¿Hay tiempo? No se sabe. Si se unifican las elecciones, el tiempo es escaso. Sino, falta casi un año.