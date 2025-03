El nuevo partido que creó Anabel Fernández Sagasti para las elecciones

Entramos en un año electoral muy particular, en el que se sabe de antemano que para los cargos nacionales (en el caso de Mendoza, la ciudadanía elige 5 diputados), no habrá PASO (primarias abiertas, simultáneas y obligatorias) y para la elección provincial, no hay certezas. La decisión está en manos del gobernador Alfredo Cornejo quien tiene la potestad de mantener las elecciones provinciales como indica la ley (en otra fecha diferente a las nacionales) o de unificarlas con la Nación y por lo tanto, suspender las PASO y que la Provincia vote todos los cargos el 26 de octubre de este año. Ante la incertidumbre, la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti como representante de algunos grupos kirchneristas, entre los que se encuentra La Cámpora, estuvo armando un partido, que ya está listo para ser inscripto en la Justicia electoral. La idea es abrir el paragüas por si no hay PASO y dentro del PJ de Mendoza, no tienen lugar en las listas y por lo tanto, irán a los comicios por afuera del histórico partido, del que fue presidenta entre 2020 y 2022.

En realidad La Cámpora ya tenía un partido. Ahora, están armado otro que está casi terminado. El objetivo es estar preparados. Los fundamentos de la senadora nacional y su grupo para esta movida - que incluye a la Justicia electoral, avales, etc- , es que están ante una situación en la que no hay reglas porque no se sabe si habrá o no PASO en Mendoza. Si se desdobla o no. Por otro lado, creen que el PJ- que conducen el exintendente de San Rafael Emir Félix y la intendenta de Santa Rosa Flor Destéfanis- debe definir la manera de desarrollar una interna. Y de eso tampoco tienen detalles. Pero lo más importante es que consideran que la conducción actual del PJ deberá tomar una determinación política: ¿incluirá a La Cámpora en los listados de candidatos y por lo tanto en la elección? El llamado a la unidad ¿los contempla?

Fernández Sagati es una dirigente muy cercana a la presidenta del PJ nacional Cristina Fernández de Kirchner, sin embargo la definición de tomar recaudos y armar un nuevo partido no es de la exvicepresidenta sino del propio espacio político k en Mendoza. En 2019, Cristina le pidió a Fernández Sagasti que no fuera a la interna contra el fallecido senador provincial Alejandro Bermejo. SIn embargo, la senadora fue hacia adelante y se impuso.

Pero ahora el panorama es diferente. La Cámpora hace dos años que ya no es parte del mismo espacio de los intendentes Destéfanis y Fernando Ubieta (La Paz) y del exvicegobernador Carlos Ciurca, quien juega un rol central como armador político. La mayoría de los intendentes se aglutinaron para hacer valer "al PJ que gestiona" y de esta manera, el kirchnerismo perdió poder sobre el partido. El argumento central de los jefes comunales es que les restan voto porque "Mendoza no es kirchnerista", dicen.

Cristina junto a Anabel

Pero además, el peronismo mendocino se está reconfigurando. Hay un espacio variopinto que no está militando todo junto, que levanta la candidatura del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, para los comicios del 2027. Por un lado el espacio de Martín Aveiro, diputado nacional, y del senador provincial Gerardo Vaquer y por otro, algunos otros dirigentes que antes militaban a Cristina pero que ahora están con Kicilof como el secretario gremial del SUTE (el sindicato de docentes de escuelas de gestión pública) que armó una mesa junto a otros referentes.

Félix repite en público el mensaje de la unidad del peronismo como premisa. Incluso ante la pregunta puntual sobre la posibilidad de que el kirchnerismo quede afuera, lo niega. Sin embargo, dirigentes de La Cámpora temen que los discriminen a la hora de jugar en los comicios. Si se da de esa manera, la carta que sacarán los intendentes es que son quienes tienen "el poder territorial" y además que "Cristina mide poco" en Mendoza. Para La Cámpora, en cambio, sería un gran error que se divida el PJ. Esa decisión sería para el grupo, funcional al oficialismo que encarna Cambia Mendoza y tal vez a ¿La Libertad Avanza? del presidente Javier Milei, si es que van juntos. Es decir que esa posible alianza oficialista, competiría contra partidos dispersos y claro está, que al dividirse el voto opositor, se favorece el oficialismo.