La CGT sube a Javier Milei a un selecto podio con un nuevo paro general

La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció su tercer paro general en la era Milei. De esta manera, el primer mandatario ingresa en el podio de presidentes no peronistas más afectados por los paros generales.

Luego de una extensa reunión en la sede de Azopardo 802, el consejo directivo de la CGT decidió realizar un paro general de 24 horas el jueves 10 de abril. Para acompañar la medida de fuerza hará una movilización el día previo. Por otro lado, el miércoles 9 habrá una concentración en el centro porteño que coincidirá con la habitual marcha de los jubilados. En este sentido, la central obrera respaldará en la calle todos los reclamos que los jubilados vienen realizando semana a semana.

Según un informe elaborado por el Observatorio de Calidad Institucional (OCI) de la Universidad Austral, Javier Milei entra al podio, detrás de los presidentes radicales Fernando De La Rúa y Raúl Alfonsín, de los mandatarios con más paros generales por días de gestión.

El jefe de Estado libertario se posiciona detrás de el presidente de la Alianza, Fernando De la Rúa, que ostenta el peor récord al tener un promedio de un paro cada 92 días de gestión. Lo sigue otro dirigente de la UCR, Raúl Alfonsín, con un paro cada 157 jornadas. Por tanto, y teniendo en cuenta que no culminó su mandato, Milei cuenta con un promedio de un paro cada 162 días de los 487 que lleva al frente del poder Ejecutivo.

Total de días entre medidas de fuerza.

Un dato significativo que arroja el informe de la Universidad Austral, es el promedio de días que pasaron de cada administración desde que se realiza el primer paro general, lo que muestra un notable contraste entre gestiones peronistas y no peronistas. Cuando hablamos de administraciones de carácter peronista, el promedio gira en torno a los 1209 días hasta llegar a la primera huelga general. Mientras que si tomamos presidentes no peronistas, el número de días desde que se realiza el primer paro se reduce considerablemente: 218. Resulta llamativo el ejemplo del expresidente Alberto Fernández, quien no atravesó medidas de fuerza de esta característica.

Lista de los primeros mandatarios y los paros generales cada días de gestión.

En este marco, Javier Milei fue el presidente que más rápido recibió un paro general, y si se pone el foco en este dato, supera al radical Fernando De la Rúa, en tanto que Milei sufrió dicha medida de fuerza a los 45 días de iniciar su mandato, el miércoles 24 de enero de 2024, mientras que De la Rúa lo padeció al tercer mes de gestión.

Según el OCI, de un total de 45 paros nacionales, 29 paros generales se concentraron en cuatro presidentes no peronistas en el trascurso de 12 años de gobierno contemplando a Raúl Alfonsín, Fernando De la Rúa, Mauricio Macri y Javier Milei, en apenas doce años de gobierno, en contraposición a los 16 paros generales a cinco presidentes de origen peronista, en 28 años de gobierno, si se tienen en cuenta los mandatos de Carlos Saúl Menem, Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández.

La CGT y su tercer paro general de cara a la gestión mileísta.

Héctor Daer, integrante del triunvirato cegetista, aseguró después de la reunión de este miércoles, que “las acciones sindicales durarán 36 horas”, ya que la concentración comenzará a las 12 del mediodía del miércoles. Asimismo, sumada a la marcha por el paro, los gremios definieron movilizarse el próximo lunes 24 de marzo, cuando se conmemore el Día de la Memoria, fecha en la que se recuerdan a las víctimas de la última dictadura militar.