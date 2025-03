“Corriste”: el picante cruce entre Cristina y Milei que terminó de manera abrupta

El presidente Javier Milei le dedicó este viernes un posteo a Cristina Kirchner, tras la reciente prohibición de ingresar a Estados Unidos, por sus causas de corrupción. Se trató de una medida firmada por el mandatario norteamericano Donald Trump, que alcanza también al exministro de Planificación, Julio de Vido, y los hijos de la titular del PJ, Máximo Kirchner y a Florencia Kirchner.

La publicación la realizó este viernes por la tarde en su cuenta de X. "CHE Cristina... Fin", dice el comentario del jefe de Estado, quien compartió el comunicado del gobierno estadounidense. Más tarde, Cristina le respondió a Milei con un extenso posteo. Finalmente, el cruce tuitero terminó con una captura del libertario mostrando que la expresidenta lo bloqueó.

El posteo de Javier Milei a Cristina Kirchner

El texto que alude el líder libertario dice: “Hoy, estoy anunciando la designación de Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner (“CFK”), ex presidenta de Argentina, y Julio Miguel De Vido (“De Vido”), ex ministro de Planificación de Argentina, por su participación en una corrupción significativa durante su tiempo en un cargo público. Esta acción hace que CFK, De Vido y sus familiares inmediatos generalmente no sean elegibles para ingresar a los Estados Unidos”.

“CFK y De Vido abusaron de sus posiciones orquestando y beneficiándose financieramente de múltiples esquemas de soborno que involucran contratos de obras públicas, lo que resultó en millones de dólares robados al gobierno argentino. Múltiples tribunales han condenado a CFK y De Vido por corrupción, socavando la confianza de los pueblos e inversores argentinos en el futuro de Argentina”, expresa el escrito.

“Estados Unidos continuará promoviendo la rendición de cuentas para aquellos que abusan del poder público para beneficio personal. Estas designaciones reafirman nuestro compromiso de contrarrestar la corrupción global, incluso en los más altos niveles de gobierno”, se puntualiza desde el Departamento de Estado.

Por su parte, Marco Rubio, flamante Secretario de Estado de Estados Unidos, comunicó en X: Hoy anuncié la designación, bajo la Sección 7031 (c) , de la expresidenta de Argentina, Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, y del exministro de Planificación de Argentina, Julio Miguel De Vido, por su participación en importantes actos de corrupción durante su mandato público. Estados Unidos se compromete a garantizar la rendición de cuentas de los funcionarios corruptos en todo el mundo”.

En la gestión del expresidente Joe Biden fueron sancionados otros expresidentes como Ricardo Martinelli (Panamá), Rafael Correa (Ecuador) y Horacio Cartés (Paraguay).

En noviembre del 2024, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena de Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en la causa de la obra pública concedida al empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz, más conocida como caso “Vialidad”.

La respuesta de Cristina

El tuit de Milei confirmando que Cristina lo bloqueó