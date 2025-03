Sesión para suspender las PASO: pase lo que pase, La Libertad Avanza anota un gol de media cancha

“Romo (Agustín) estuvo muy pillo y nos primereó a todos”, dijo a MDZ una alta fuente legislativa sobre el pedido de sesión especial solicitado por el jefe de la bancada de diputados bonaerenses de La Libertada Avanza para tratar la suspensión/derogación de las Primarias abiertas, Simultaneas y Obligatorias (PASO) en la provincia de Buenos Aires, a la que las autoridades de la Cámara Baja de la Legislatura bonaerense dieron luz verde.

Si bien es cierto que el bloque libertario puro la está remando en dulce de leche para conseguir las 47 voluntades para el quórum, hasta la publicación de esta nota estaban muy lejos de conseguirlo: al pedir la sesión especial, Agustín Romo saldrá a la cancha con un gol a favor pase lo que pase este jueves a las 11 de la mañana cuando suene la campana convocando a los diputados al recinto.

¿Y por qué remarcamos esto? Porque el jefe de los diputados libertarios recogió el guante luego de que Axel Kicillof fijara para el 13 de julio la realización de las PASO y tras la frustrada - por el desplante de una legisladora kicillofista - reunión de la Comisión de Reforma Política y del Estado que iba a empezar a “ver” los proyectos presentados en la Legislatura bonaerense para la suspensión y o eliminación de las primarias en la provincia de Buenos Aires.

Algo habitual en Agustín Romo es tuitear durante el desarrollo de las sesiones en la Cámara Baja bonaerense .

Agustín Romo, como afirmara a este diario una alta fuente de la Legislatura bonaerense “los primereó a todos”, para después bajarle el precio diciendo: “No creo que se le haya ocurrido a él. Seguro le bajaron la orden. La hicieron perfecta, están exponiendo a todos los bloques; especialmente al oficialismo”, sostuvo la fuente legislativa consultada.

Está claro que en la oposición - salvo los bloques radicales, el abadista conducido por Garciarena y los que responden a Manes y Lousteau; y los dos diputados de la izquierda - prima la intención de suspender las PASO. Por más que pidan al gobernador que se la juegue presentando un proyecto o que diga abiertamente que la iniciativa del diputado massista Rubén Eslaiman lo representa.

Lo cierto es que la incertidumbre generada por si hay o no quórum para la sesión de media mañana pone en evidencia, con lo que hagan los 11 diputados kicillofistas, la interna del peronismo en la Legislatura bonaerense. Si bajan y dan quórum, la cucarda se la cuelga Romo; y si no van, el triunfo también es para La Libertad Avanza porque van a salir a decir que el peronismo no quiere tratar la suspensión de las PASO.

Desde el Frente Renovador sostienen a rajatabla, que tienen presentado “hace rato” un proyecto muy claro sobre la suspensión de las PASO. Y, haciendo una ecuación inversa, los legisladores massistas consultados por MDZ arriesgaron: “La pregunta sería: ¿el bloque de Romo va a tratar la propuesta presentada por ‘El Turco’ Eslaiman?".

Asimismo, dejaron entrever que si se hacía o no la sesión especial pedida por Romo mucho no les importaba. Ya que afirmaron, como si estuviera todo acorado, que en la sesión ordinaria de la próxima semana aprueban el proyecto de Eslaiman: “Los libertarios nos quieren apurar y hasta el 27 no se mueve nada”.

A todo esto, una fuente de gobernación consultada por este diario sobre la postura que tomarán los diputados leales a Kicillof, evadió la pregunta y respondió: “Cualquiera de los proyectos de suspensión de las PASO es abordable”.

Y agregó: “El de Eslaiman es el que siempre avalamos y esté hablado. El objetivo de Axel es el que ya dijo hasta el hartazgo, que la Legislatura defina qué va a pasar con las PASO”.

Recordemos que en la Legislatura bonaerense son 4 los proyectos presentados para suspender y hasta eliminar las PASO. Uno del oficialismo, más precisamente del Frente Renovador, que solo propone suspender las Primarias sin hacer mención en qué deben destinarse esos recursos.

Mientras que la oposición presentó 3 proyectos: el más antiguo data de octubre pasado, es el del bloque Unión Renovación y Fe cajoneado por el oficialismo en la comisión de Presupuesto; el del PRO ingresó hace poco más de un mes y el lunes la Coalición Cívica hizo lo propio con su proyecto para la eliminación de las PASO argumentando que “generan un gasto millonario sin garantizar una mejora en la representación política”.

Hasta las 11 no se develará el misterio sobre qué harán los 11 diputados que responden a Kicillof. Las especulaciones abundan al por mayor: algunos sostienen que van a bajar y otros que la movida de Romo se va a caer porque es un circo. En la Legislatura afirman que el proyecto de Eslaiman corre con "el caballo del comisario".

Lo que sí está claro es que, por ahora, La libertad Avanza está lejos de conseguir el quórum. De los 47 diputados necesarios para habilitar la sesión, solo están confirmados los 13 propios y se podría decir que también cuentan con las 13 manos amarillas. Con 26 legisladores siguen muy lejos del número mágico que abre el debate en el recinto.

Por lo que deberán seducir a quienes miran con desprecio y acusan de traidores: los 9 diputados del bloque Unión Renovación y Fe, más conocidos como los “libertarios blue”. Que, si bien están a favor de la eliminación de las PASO y hasta tienen su proyecto -como mencionamos recién, durmiendo desde octubre en la comisión de Presupuesto - los “libertarios dialoguistas” avisaron que van a bajar al recinto siempre y cuando lo de Romo “no sea un circo para favorecer a Kicillof”.

Si todo va bien y logran seducirlos siguen lejos, pero ya no tanto; faltarían 12 diputados. Por lo que las miradas se posan en qué harán los 11 legisladores que, ahora, responden al movimiento del gobernador “Derecho al Futuro”. De conseguir la figurita difícil, el quórum pasaría a ser casi una realidad, porque estarán a un diputado de tenerlo y, a esa altura, la batalla está ganada.

Algo que realmente no desvela al jefe de la bancada libertaria Agustín Romo, ya que de todas formas haya o no haya sesión especial conseguirá la foto que fue a buscar. Si hay sesión, él y La Libertad Avanza se llevan los palmares, aunque sea humo, de haber avanzado en el tratamiento legislativo de la suspensión de las PASO; y si se cae la sesión, su ejército tuitero se encargará de replicar que el gobernador se llena la boca pidiéndole a la Legislatura bonaerense que defina el tema de las PASO y sus propios legisladores son quienes lo boicotean.